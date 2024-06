Norris szerint nem csinált semmi rosszat; Verstappen súlyosnak tartja a büntetést

Csúnya véget ért Lando Norris és Max Verstappen csatája a spielbergi futam hajrájában. A két versenyző összeért, mindketten defektet kaptak, Norris pedig végül be sem fejezte a versenyt. A McLaren brit pilótáját természetesen lesújtották a történtek.

„Egészen addig jól alakult a versenyem – mondta Norris. – Nyilván kissé lemaradtunk Maxhoz képest a tempót illetően, az első és a második etapon el tudott húzni, aztán több hibát vétettek náluk, a kerékcserét is elrontották, ami tőlük szokatlan volt. Nyomás alatt voltak, és elkezdtek szétcsúszni, miközben én jó futamot teljesítettem, és végig versenyben maradtam. Le vagyok sújtva, és az autó is eléggé megsérült. Nem tudom, mit kellene mondanom. Mindent beleadtam, kiélezett, de sportszerű csatát vívtam ellene, viszont nem azt kaptam vissza tőle. Nem nekem, hanem neki kellene magyarázkodnia. Én nem csináltam semmi rosszat, ő hibázott, szóval neki kell ezt kimagyaráznia.”

Verstappen is elmondta, hogyan történt a dráma az ő szemszögéből. A háromszoros világbajnok úgy véli, mindez nem történt volna meg, ha csapata nem hibázik a kerékcseréjénél.

„Sajnálatos, hogy ez történt, hiszen senki sem szeretne ilyen eseteket látni – vélekedik Verstappen. – Persze visszanézem majd a felvételeket, hiszen anélkül könnyű lenne bármit is mondani. Furcsa szögben értünk össze, valami egyszerűen nem stimmelt, és végül mindketten defektet kaptunk. Sok dolgot elrontottunk a futam során, és magunknak köszönhetjük a kialakult helyzetet, szóval van még min javítanunk. Nyilván beszélünk majd az esetről, de most még nem lenne helyes, inkább hagyni kell, hogy leülepedjenek a dolgok. Ettől eltekintve is ideges vagyok az autónk teljesítménye és egy olyan hiba miatt, amelyet nem szoktunk elkövetni."

Verstappen Norris



Incredible scenes at the Red Bull Ring #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

„Kicsit súlyosnak éreztem az ítéletet, mert nem hittem, hogy bármi kifejezetten agresszívat tettem volna. Nem mozdultam be fékezés közben, hiszen minden alkalommal, amikor arrébb mentem, már nem fékeztem. Persze kívülről annak tűnhet, de úgy érzem, hogy pontosan tudom, mit szabad tenni ilyen helyzetekben” – tette hozzá a címvédő.

Verstappent egyébként utólag két büntetőponttal is sújtották, így már négynél jár az elmúlt 12 hónapban. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke sem érzi igazságosnak a büntetést.

„Visszanéztem a felvételeket, és úgy gondolom, hogy ötven-ötven százalékra tehető a felelősség – mondta Horner. – Max kemény versenyző, és ezzel mindenki tisztában van. Lando megpróbálta jóvá tenni az előző napot, és versenyek óta egyre előrébb jött, szóval elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb ennyire közel kerüljenek egymáshoz.”

Andrea Stella, a McLaren vezetője is saját pilótáját védte, és úgy gondolja, Verstappen nagyobb büntetést érdemelt volna.

„Úgy érzem, hogy szinte az egész világ tudja, kit kell okolni ezért az esetért – vélekedik Stella. – A problémát viszont az jelenti, hogy ha nem vonjuk felelősségre a vétkest, újra megtörténnek az ilyen esetek. Ma nem így történt, de korábban igen, amikor Max még Lewisszal harcolt, és keményebben kellett volna büntetni őt bizonyos manőverekért. Ezek alapján meg lehet tanulni, hogyan szabad versenyezni bizonyos esetekben. Sok hasonlót láttunk már.”

1. George Russell brit Mercedes 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 4.533 mp h. 3. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 23.142 mp h. 4. Lewis Hamilton brit Mercedes 37.253 mp h. 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 54.088 mp h. 6. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 54.672 mp h. 7. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:00.355 p h. 8. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:01.169 p h. 9. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:01.766 p h. 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:07.056 p h. 11. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:08.325 p h. 12. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 13. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 14. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1 kör h. 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. 17. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1 kör h. 18. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 19. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 2 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Lando Norris brit McLaren-Mercedes 64 az osztrák nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 10 2 237 2. Lando Norris 1 5 9 1 156 3. Charles Leclerc 1 5 10 - 150 4. Carlos Sainz Jr. 1 5 9 - 135 5. Sergio Pérez - 3 9 2 118 6. Oscar Piastri - 2 11 - 112 7. George Russell 1 2 10 1 111 8. Lewis Hamilton - 1 10 2 85 9. Fernando Alonso - - 6 1 41 10. Cunoda Juki - - 5 - 19 11. Lance Stroll - - 4 - 17 12. Nico Hülkenberg - - 5 - 14 13. Daniel Ricciardo - - 3 - 11 14. Oliver Bearman - - 1 - 6 15. Pierre Gasly - - 4 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Esteban Ocon - - 3 - 3 18. Alexander Albon - - 1 - 2 a világbajnokság állása