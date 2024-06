Gasly hosszabbított az Alpine-nal – hivatalos

Noha felröppent olyan híresztelés is, hogy Pierre Gasly a 2026-ben az Audi gyári csapatává váló Sauberhez veszi az irányt, az enstone-i csapathoz elnöki tanácsadóként érkező Flavio Briatore már múlt hétvégén egyértelműsítette, versenyző helye biztosított, és az Osztrák Nagydíj sajtónapján hivatalossá is vált, hogy a felek folytatják a közös munkát. Az alakulathoz 2023-ban érkező francia többéves szerződéshosszabbítást írt alá, amivel biztossá vált, hogy a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-os idényben is az Alpine-t fogja erősíteni.

„Nagyon otthon érzem magam ennél a nagyszerű csapatnál. Élvezem, hogy a részese lehetek a Formula–1-es projektnek, és az Alpine Cars tágabb terveinek. Hivatalosan tizennyolc hónapja vagyok itt, és mindig is az volt a terv, hogy hosszú távú projektet építünk a csapattal. Miközben a pályán eddig küzdelmes idényt teljesítünk, én továbbra is hiszek a projektben, és nem megyek sehová. Elégedett vagyok az eddig végrehajtott változásokkal, a kemény munkával, illetve az alakulat által választott iránnyal. Sok potenciál van a csapat személyzetében és forrásaiban. Izgatott vagyok a jövőt illetően, míg most a mindennapi részletek összpontosítok, hogy javíthassunk a teljesítményünkön" – jelentette ki Gasly.

„Nagy örömöt jelent Pierre szerződéshosszabbítása. Óriási tapasztalattal rendelkezik a Formula–1-ben, és folyamatosan bizonyítja, mennyi potenciál rejlik benne. Nagyszerű nagykövet az Alpine-márka számára, és ezért is örülünk annak, hogy folytatjuk az együttműködésünket. Miközben ez egy fontos lépésnek számít a jövőnk szempontjából, továbbra is rajta kell tartanunk a szemünket a jelenen, és arra összpontosítunk, hogy javítsunk a jelenlegi csomagunkon. Nagy céljaink vannak a mostani idényt illetően, és fáradhatatlanul fogunk dolgozni, hogy elérjük azokat. Adunk még időt magunknak, hogy eldöntsük, ki lesz Pierre csapattársa, izgalmas lehetőségeink vannak" – tette hozzá a csapatfőnök, Bruno Famin.

Esteban Ocon távozása, valamint Gasly maradása nyomán egy hely tehát még kiadó az előző két versenyhétvégén kettős pontszerzést elkönyvelő estone-iaknál. A legfrissebb hírek szerint a csapat bejelentkezett az Audival és a Williamsszel is szóba hozott Carlos Sainz Jr-ért, miközben jövő héten tesztet tart másik két jelöltjének, Jack Doohannek, valamint a márka WEC-csapatát erősítő Mick Schumachernek Franciaországban. Egyes feltételezések szerint ez amolyan szétlövés lesz az ausztrál és a német versenyző között.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT ?? Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes ?? Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes ?? Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault ?? Alpine Renault 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Haas Ferrari ?? Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Renault 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Renault 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari A 2025-öS RAJTLISTA