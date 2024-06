F1: Flavio Briatore visszatér az Alpine-hoz

Flavio Briatore 15 évvel dicstelen távozása és örökre szóló eltiltásának életbe lépése után újra Formula–1-es csapatnál kapott szerepet. Pontosabban visszatér a Renault-utód Alpine vezetőségéhez, ahol a francia autógyár F1-es divíziójánál dolgozik majd, szerepet kap a versenyzők szerződtetését érintő döntések meghozatalában, és a fiatal tehetségek felkutatásában. Ezek mellett az F1-es csapatnál vezérigazgatói tanácsadóként dolgozik majd azon, hogy a jövőben minél hatékonyabb legyen az istálló működése.

Briatore két részletben is sorra nyerte csapatával az egyéni és konstruktőri világbajnoki címeket a száguldó cirkuszban: előbb a kilencvenes években csúcsra járatta a Benetton istállót, amelynél '94-ben és '95-ben Michael Schumacher lett az egyéni világbajnok, s másodjára a konstruktőri vb-címet is begyűjtötte a csapat. Tíz évvel később aztán a sportágba berobbanó Fernando Alonso lett bajnok 2005-ben és 2006-ban, ahogy csapata, a Renault is.

Briatore F1-es karrierjének végül a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történtek vetettek véget, mégpedig az úgy nevezett „crash-gate.” Briatore a verseny elején arra utasította Nelson Piquet Jr.-t, hogy ütközzön a falnak, ezzel sárga zászlót és biztonsági autós időszakot idézzen elő, s így Fernando Alonsónak legyen esélye megnyerni a versenyt – végül meg is történt. Az, hogy a brazil pilóta Briatore – és a Renault főmérnöke, Pat Symonds – utasításra szenvedett balesetet csak egy évvel később derült ki, és az olasz azonnali távozásához vezetett, majd később a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) határozatlan időre eltiltotta a rendezvényein való részvételtől. Ezt a büntetést 2010 áprilisában Briatore fellebbezése után törölték, ám az akkor 60 éves olasz kijelentette, ettől függetlenül nem tér vissza a Formula–1 világába.