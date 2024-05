Hamilton az idei legjobb napján van túl; Verstappen szerint nincs megoldás a problémáikra Monacóban

A Monacói Nagydíj nyitó napján a Ferrari, és azon belül is a hazai pályán versenyző Charles Leclerc tűnt a legmagabiztosabbnak, a versenyző az első szabadedzésen nem is tette fel a lágyat, és úgy zárt a negyedik helyen, míg a második gyakorláson ő futotta a leggyorsabb kört. A hercegségben az elmúlt három évben két alkalommal is pole pozíciót szerző monacói igyekezett némileg lehűteni a kedélyeket, főleg annak tükrében, hogy a hosszú etap során nem érezte erősnek a tempóját, és a lágyon is kevésbé érezte magát jól, mint korábban az eggyel keményebb abroncsokon.

„A közepes keveréken kifejezetten gyorsak voltunk, azonban a lágyon szenvedtünk azzal, hogy összetegyük a kört, és nagy volt a forgalom is. Mindent összevetve ugyanakkor remek autónk van, és magabiztosan éreztem magam benne. Fontos, hogy továbbvigyük a lendületet a harmadik gyakorlásra. Talán több kockázatot vállaltam, mint a többiek, ami kifizetődött, de az időmérőn minden erről fog szólni, és mindenki a határon lesz. Eddig úgy érzem, jó munkát végeztem, tovább kell dolgoznunk, és a folytatásban is magunkra kell összpontosítanunk.”

Úgy érzem, még ennél is több van bennem, csak össze kell állnia mindennek. Ha megnézzük a szektoridőimet, látható, hogy még maradt benne. Úgy érkeztünk meg ide, hogy bármi lehetséges, a lehető legjobbunkat kell nyújtanunk annak érdekében, hogy megszerezzük a rajtelsőséget. A Mercedes most erősnek tűnik azután, hogy az egész eddigi szezon során szenvedett, és arra számítok, hogy szombaton is gyors lesz. Lewis (Hamilton) ma mindent kihozott, szóval maximalizálnunk kell a lehetőségeinket.”

Carlos Sainz Jr. egyelőre kevésbé érezte a monte-carlói pályát, de tisztában vele, hogy ha elkapja a ritmust, akkor komoly esélyessé léphet előre. „Küzdelmes pénteken vagyok túl, szenvedtem a kiegyensúlyozottsággal, és elég sokat játszottam a beállításokkal. A nap utolsó etapján sokkal jobban éreztem magam, és a hosszú távon jónak tűnt. Most arra koncentrálunk, hogy a jó érzést továbbvigyük a harmadik edzésre, és úgy készülhessünk az időmérőre.”

A Mercedes és különösen a jelenlegi mezőnyből a helyszínen legsikeresebbnek számító Hamilton remek formában kezdett Monacóban, a hétszeres világbajnok az első szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult, míg a másodikon 188 ezredes lemaradással a második pozícióban végzett.

„Jó napot zártunk, talán ez volt az idei évünk eddigi legjobb napja, és nagyon jónak éreztem az autót. A pályán egyszerűen csodálatos Formula–1-es autóval végigmenni, és nagyon élveztem ma a körözést. Kellemes csalódást jelentett, milyen jó volt a tapadás, és az, ahogyan az autó reagált, ami az előző két évhez viszonyítva még élvezetesebbé tette a vezetést. A második gyakorláson valamivel kevésbé voltam magabiztos, és sok munka vár még ránk az előttünk álló éjszaka folyamán, hogy fejlődjünk a hosszabb etapokon, illetve vannak még nehézségeink az egyensúllyal, de erősnek tűnünk. Nagyon jól éreztem magam, amikor alacsonyabb volt az üzemanyagszint, és nem akarjuk ezt elveszíteni, de most a hosszú etapon mutatott tempóra kell összpontosítanunk.”

George Russellt a második edzésen érdekes probléma hátráltatta. „Amint ráléptem a fékre, az egész kormány rázódott, nem igazán értettem, mi történik. Mindent megtettem, olyan keményen szorítottam, ahogyan csak tudtam, akár egy gorilla. Olyan pályán, ahol kell az önbizalom ahhoz, hogy támadj, igazán visszavetett minket, szóval úgy döntöttem, kezdjük el inkább a hosszabb etapokat, hogy kielemezzük, mi történik. Ugyanakkor összességében az autó elég jól teljesített. Az első edzésen harmadik lettem, aztán Lewis délután másodikként zárt. Nem kérdés, hogy jól működik, de Charles nagy előnnyel áll az élen.”

Max Verstappen már Monaco előtt hangsúlyozta, nem számít könnyű hétvégére a hercegségben, és az első két gyakorláson látottak alapján, egyelőre nem is lehet elégedett. A címvédő a nyitányon a 11. lett, majd a folytatásban noha előrelépett a negyedik pozícióba, több mint fél másodperccel maradt el a leggyorsabb Leclerc-től.

„Nem hinném, hogy egyáltalán le tudnám írni, pontosan mi történik. Egyszerűen nagyon nehéz. Nem mondom, hogy nem számítottam rá, de az eddigiek alapján ez a létező legrosszabb forgatókönyv. Sok a bucka, a kerékvető, a dőlésszög is változik, és mi egyszerűen nem tudjuk ezt kezelni. Valahányszor áthajtunk egyen, sok köridőt veszítünk csak azért, mert az autóval nem lehet jól átvezetni rajta. Ez most egyértelműen hátráltat minket abban, hogy gyorsabban menjünk, és úgy érzem, nincs is igazán egyértelmű irány, hogy merre induljunk el, és nincs rá megoldás sem.”

„Imola teljesen más volt, másfajta problémákkal, olyanokkal, amiket meg lehetett oldani a beállításokkal. Ezeket a gondokat viszont nem lehet beállítással orvosolni, hiszen egyszerűen így tervezték a gépet, az efféle dolgokon nem lehet változtatni egyik napról a másikra, szóval abból kell főznünk, amink van. Próbálunk javítani a helyzeten, de nem számítok semmilyen csodára. A Ferrari mérföldekkel van előttünk, és nem is gondolok most erre, egyszerűen szeretnék megoldást találni a meglévő bajokra, és hogy vezethetőbbé tegyem a kocsit, aztán meglátjuk, hol kötünk ki.”

Verstappen mellett csapattársa, Sergio Pérez is arra számít, hogy nem lesz könnyű dolga a Red Bullnak Monacóban. „Kemény lesz, a korlátainkon nehéz túllépni. Meglátjuk, mivel tudunk előállni. Más beállításokat használtunk, nem tudom, Maxnak milyen problémái voltak, de a hosszú etapon jó tempót diktáltunk. Úgy gondolom, több terület is van, amiben javulnunk kell. Utána remélhetőleg harcba szállhatunk, és közelebb kerülhetünk az elejéhez. Jelenleg úgy gondolom, elérhetetlen a Ferrari. Nagyon-nagyon erős.”

A hétvégén Ayrton Senna emléke előtt különleges autófestéssel tisztelgő McLaren viszonylag jól kezdett, hiszen az első tréningen mindkét versenyzőjével a top 5-ben zárt, a másodikon azonban a falazó Oscar Piastri kiszorult az első tízből, míg Lando Norris 675 ezredes lemaradással lett az ötödik.

„Mindenekelőtt nagyszerű érzés visszatérni, és egyszerűen elképesztő érzés ezen a pályán vezetni. Mint mindig, most is nehéz, de úgy gondolom, egészen rendben volt a nyitó napunk. Sosem egyszerű elkapni a ritmust, de úgy gondolom, jó helyzetben vagyunk. Több csapat között eléggé szoros a csata, de egy-ketten talán előrébb járnak, mint mi. Van még tennivalónk, azonban erre lehetett számítani, és továbbra is keményen fogjuk nyomni” – értékelt a Miamiban győzedelmeskedő brit.