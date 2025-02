Európa-liga: továbbment az Ajax, a Roma, az FC Porto és a Real Sociedad is

FCSB–MANCHESTER UNITED 0–2

A Manchester United három forduló után nyeretlen volt, de ezután ötször egymás után győzött a főtáblán. Bukarestben Diogo Dalot és Kobe Mainoo döntött, a bajnokságban gyengélkedő angolok az első nyolc között továbbjutottak, a románok viszont a második vereségüket elszenvedve kicsúsztak a nyolcból.

TOTTENHAM–ELFSBORG 3–0

A svéd vendégeknek a döntetlen elég lett volna a playoffhoz, csakhogy a ligaszakaszban eddig az estéig egyetlen pontot sem szereztek idegenben… Csütörtök este hetven percen keresztül sikerült ellenállniuk a londoni rohamoknak, akkor Dane Scarlett fejjel a kapujukba talált, majd kisvártatva egy másik hazai cserejátékos, a 19 éves Oyindamola Ajayi is lőtt egy szép gólt a bal alsóba. Sőt egy harmadik saját nevelés, a 17 éves Mikey Moore is rúgott egyet! Érvényesült tehát a papírforma: a Spurs maradt az első nyolcban, az Elfsborg kiesett.

ROMA–FRANKFURT 2–0

A Roma a playoffba kerülésért harcolt az Olimpicóban, és a 44. percben Angelino éles szögből rúgott góljával teljesen megérdemelten szerezte meg a vezetést. A spanyol légiós bő egy éve szolgálja a „farkasokat”, de tétmérkőzésen eddig egyetlen gólt sem szerzett… A legjobbkor törte meg a jeget, és nagyot húzott Eldor Shomurodov is, aki a második félidőben, két perccel a becserélése után rúgta be ritka római góljainak egyikét egy kiugrás végén. Egyik csapat sem járt rosszul ezzel az eredménnyel: a Roma ott lesz a playoffban, az Eintracht pedig bent maradt az első nyolcban.

BRAGA–LAZIO 1–0

Nehéz helyzetbe kormányozta magát a portugál csapat az előző kör(ök)ben, de egy győzelemmel még megvolt a sansza továbbjutni, Ricardo Horta pedig a 6. percben kilőtte a jobb alsót. Több gól nem született, a bragaiak viszont a győzelemmel is csak a 25. helyen zártak – rosszabb gólkülönbségük miatt… –, míg a Lazio a vereségével is megnyerte az alapszakaszt.

Hiába nyert a Joao Moutinhóval (jobbra) felálló Braga, csak a 25. helyen végzett (Fotó: Getty Images)

OLYMPIQUE LYON–LUDOGOREC 1–1

A franciák jó helyzetből, az 5. helyről várták a zárást, s az első félidőben ugyan nem találtak be, az 54. percben Corentin Tolisso kihasználta a ziccerét, ám a bolgárok egyenlítettek Dinis Almeida révén, a franciák azonban az egy ponttal is ott vannak a nyolcaddöntőben.

OLYMPIAKOSZ–QARABAG 3–0

Csak a hazaiak számára volt tétje találkozónak, méghozzá a legjobb nyolc elérése, és a második játékészben a rutinos Ajub el-Kabi duplájával, valamint a hajrában Giulian Biancone találatával nyertek, amivel a 7. helyen végeztek.

AJAX–GALATASARAY 2–1

Mika Godts korán megsérült, az amszterdamiak háromszoros El-gólszerzőt vesztettek el, ám a helyére beálló Chuba Akpom jó cserének bizonyult, kulcsszerepet játszott a vezető gólban: Bertrand Traoré az ő kipattanó lövéséből talált a kapuba a 23. percben. A Galata – amely Sallai Rolandot nem nevezhette az Európa-liga alapszakaszára – főleg Victor Osimhen révén veszélyeztetett, azonban gólt megint csak az Ajax szerzett, név szerint az ifjú Kian Fitz-Jim, egy nagy védelmi hibából profitálva. A törökök szépítettek, de az első nyolcba kerülésről szőtt álmaik nem váltak valóra: ugyanúgy a playoffban folytatják, mint az Ajax.

RANGERS–UNION SAINT-GILLOISE 2–1

Mindkét csapat 11 ponttal várta a meccset, a döntetlen mindkettőnek elég lett volna a rájátszáshoz, de a Rangers nem érte be ennyivel: az első félidőben Nicolas Raskin fejelt, a másodikban Václav Cerny rúgott egy gólt, és a győzelem elég volt az első nyolcba kerüléshez. A skót csapatnak nem kell playoffot játszania, a belgának, amelynek ezúttal csak a szépítésre futotta erejéből, igen.

Nicolas Raskin (jobbra) gólja is kellett a Rangers győzelméhez és nyolcaddöntőbe jutásához (Fotó: Getty Images)

REAL SOCIEDAD–PAOK 2–0

Az első félidő hajrájában a hazaiak kétszer is a kapuba találtak, de csak Orri Óskarsson fejes gólját adta meg a játékvezető. Sebaj, az izlandi a második játékrész elején is fejelt egyet, és a folytatásban a Sociedad megőrizte kétgólos előnyét, simán bejutott a playoffba, és ha nem sokon is múlott, a PAOK is folytathatja.

MACCABI TEL-AVIV–PORTO 0–1

Belgrádban fogadta a Maccabi a Portót, s míg előbbinek minimális esélye volt már csak a továbbjutásra, utóbbinak a győzelem szinte biztosan playoffot ért volna. S mint utóbb kiderült, ért is, ugyanis Nico González csúsztatása az 58. percben a vendéglátó kapujának jobb oldalába hullott, amivel a portugálok örülhettek.

ANDERLECHT–HOFFENHEIM 3–4

Hat forduló után veretlen volt, de az utolsó két meccsen elszenvedett vereségének köszönhetően az Anderlecht nem került be az első nyolcba. A Hoffenheim pedig hiába nyert gólzáporos meccsen, búcsúzott a további küzdelmektől.

TWENTE–BESIKTAS 1–0

A Twente és a Besiktas sokáig eredménytelenül gyűrte egymást, a döntetlen mindkettejük kiesését jelentette volna. Ám a 76. percben Dann Rots ballábas lövése a kapuban kötött ki, a Twente így a 23. helyen továbbjutott.

A Twente a sikerével becsúszott a legjobb 24-be (Fotó: Getty Images)

ATHLETIC BILBAO–VIKTORIA PLZEN 3–1

A Bilbao legutóbb, Isztambulban elszenvedte első vereségét, de a Plzen ellen összejött a javítás. A vezetést a 25. percben szerezték meg a baszkok a Williams testvérek jóvoltából, Inaki beadását Nico vágta a kapuba. Yeray Alvárez növelte az előnyt a 64. percben, Havel csak szépített, Javier Marton a hajrában bebiztosította a hazai sikert. Veresége ellenére a Plzen is továbbjutott.

MIDTJYLLAND–FENERBAHCE 2–2

Mindkét csapat számára rendkívül fontos volt a mérkőzés, ugyanis hét forduló után egyikük sem biztosította helyét a 24 között. Ousmane Diao fejese után Juszef en-Nesziri egy kiugratás után egyenlített. Szünet után Edin Dzeko érkezett jól egy beadásra, és vezetést szerzett a Fenernek. A Midtjylland Valdemar Byskov Andreasen révén végül kiharcolta a döntetlent. Mindkét csapat folytathatja a küzdelmeket.

NICE–BODÖ/GLIMT 1–1

A nizzaiak már korábban elveszítették reményüket a továbbjutásra, így csak a szép búcsúban reménykedhettek. Ám ez sem jött össze, a norvégok Fredrik Björkan góljával vezettek Franciaországban, a hajrához érkezve Badredin Buanani csak egyenlíteni tudott, ezzel viszont a Bodö éppen kicsúszott a nyolcból.

DINAMO KIJEV–RFS 1–0

Hamburgban tét nélkül lépett pályára mindkét csapat, hiszen már kiesett. Az egyedüli gólt Olekszandr Pihaljonok szerezte, amivel az ukránok nyertek, és így nem győzelem nélkül búcsúznak a sorozattól.

SLAVIA PRAHA–MALMÖ 2–2

A két csapat kiesése már korábban biztossá vált, csak a szép búcsú kínálkozott célként. Előbb a prágaiak voltak közelebb a győzelemhez – az első félidőben Ales Mandous büntetőt védett, a második elején Tomás Chory megszerezte a vezetést –, aztán pedig a svédek, akik a 69. és a 71. perc között fordítottak. A szlovák válogatott Ivan Schranz következett, közelről egyenlített, azaz mindenképpen emlékezetes csata kerekedett a búcsúból.