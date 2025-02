Elképesztő meccsen nyert 4–3-ra, így továbbjutott a Ferencváros az El-rájátszásba!

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

FERENCVÁROS–AZ ALKMAAR (holland) 4–3 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna 18 657 néző. Vezette: Nenad Minakovics (Nikola Borovics, Bosko Bozsovics) – szerbek

FERENCVÁROS: Varga Á. – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Civic – Maiga (Rommens, 30.) – Ben Romdan (Raul Gustavo, 83.), Abu Fani (Kady, 73.), Tóth A., A. Traoré (Zachariassen, 73.) – Varga B. (Saldanha, 83.). Vezetőedző: Robbie Keane

AZ: Owusu-Oduro – Kasius (Maikuma, a szünetben), Goes, Decker, De Wit – Koopmeiners (Buurmeester, 80.), Smit, Belic (Clasie, a szünetben) – Addai, Poku (Mijnans, 63.), Lahdo (T. Parrott, 63.). Vezetőedző: Maartan Martens

Gólszerző: Ben Romdan (9., 45.), A. Traoré (34.), Varga B. (82. – 11-esből), ill. Mijnans (76., 90+5.), T. Parrott (90.)

Győzni és továbbjutni – ez volt a Ferencváros célja az AZ elleni Európa-liga-mérkőzésen. A zöld-fehérek a kezdés előtt kilenc ponttal továbbjutó helyen álltak, s a győzelemmel biztossá tehették a rájátszásba jutásukat, adott esetben pedig a döntetlen is elegendő lett volna az egyenes kieséses szakaszba kerüléshez. Az ikszre azonban nem is gondoltak az FTC-nél, csak a három pont lebegett mindenki szeme előtt Robbie Keane hazai bemutatkozó meccsén. Az ír szakvezető a téli szünetben a New York Cityhez távozó Pascal Jansent váltotta a Ferencváros kispadján, s ahogy elmondta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, ő nem számolgatni, hanem győzni akar az Alkmaar ellen.

Az első félidőben látottak alátámasztották a vezetőedző szavait.

Nem okozott meglepetést, hogy a múlt héten Frankfurtban megsérülő Dibusz Dénes helyett Varga Ádám állt a Ferencváros kapujában, ezzel a 25 éves kapus először kezdett az Európa-ligában, akárcsak a saját nevelésű, 19 éves Tóth Alex. Ami a hollandokat illeti, már a kezdés előtt biztos volt a továbbjutásuk, így nem volt váratlan, hogy Maarten Martens vezetőedző rendesen felforgatta a kezdőcsapatot. A Ferencvárosnak azonban ezzel nem kellett és nem is szabadott foglalkoznia, mégis kissé idegesen kezdett, több technikai hiba is becsúszott a játékba. Ennek ellenére Adama Traoré beadása után a 9. percben Mohamed Ben Romdan fejesével megszerezték a vezetést a zöld-fehérek – ez volt az első FTC-gól Robbie Keane irányítása alatt. A hollandokat megfogta a gól, s bár lassan magukhoz tértek, a kezdeti magabiztosság kissé megkopott, még akkor is, ha Denso Kasius lövése után Stefan Gartenmann lábáról centiméterekkel pattant a hazai kapufa mellé a labda. Ami gondot jelentette, hogy Habib Maiga megsérült – Robbie Keane újabb alapemberét veszítette el… Adama Traoré azonban remekül érezte magát a pályán, gólpassza után a 34. percben hatalmas gólt lőtt, ráadásul Mohamed Ben Romdan gyönyörű támadás végén az első félidő hajrájában újabb találatot szerzett fejjel – a szünetben 3–0-ra vezetett az FTC.

Varga ünnepelte a szenzációs bombát eleresztő Traorét (Fotó: MTI)

Az első félidőben nagyon jó százalékban használta ki a helyzeteit az FTC, a fordulás után érthető módon a biztos védekezés volt a fő cél, s ebből eredményes ellentámadások vezetése. Maarten Martens, az AZ vezetőedzője egymás után cserélte be alapembereit, ám nem tudott magasabb fokozatba kapcsolni a holland csapat. Robbie Keane is váltott, Kristoffer Zachariassen a selejtezőt is beleszámítva 55. alkalommal lépett pályára nemzetközi meccsen a Ferencvárosban, ezzel utolérte Tokmac Nguent, aki eddig a legtöbb mérkőzést vívta az európai porondon a magyar klub színeiben légiósként.

S ha már az AZ-ben az egyik kulcsember, nevezetesen Sven Mijnans beállt, nagy gólt is szerzett (a magyar kapu jobb felső sarkába lőtte a labdát), ám az FTC győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Sőt! A hajrában Varga Barnabás tizenegyesből betalált, ezzel már hatgólos az El-ben, így továbbra is a góllövőlista élmezőnyben van.

Az összképen az sem rontott, hogy a holland csapat a mérkőzés végén kétszer is eredményes volt – a Ferencváros jó játékkal 4–3-ra legyőzte az Alkmaart, ezzel bejutott az El-rájátszásba.

Az Európa-liga folytatásának sorsolását pénteken 13 órától tartják – akkor derül ki, hogy az olasz AS Romával vagy a cseh Plzennel csap össze a nyolcaddöntőbe kerülésért a Ferencváros.