Szerhij Rebrov Hamburgban nézi meg egykori csapatait

Tengerjárók és konténerhajók – ameddig a szem ellát. A hamburgi kikötőnek az égbe meredő daruk, a dokkok és hosszan húzódó rakpart sajátos miliőt kölcsönöznek, elnézve a rengeteg vízi járművet, a várost nem véletlenül nevezik Németország tengeri kapujának. A havonta több millió konténert mozgató kikötőben nincs megállás, éjjel-nappal zajlik az élet, a nap huszonnégy órájában munkások váltják egymást, a vízi csomópont több mint hatvannyolcezer embernek ad munkát. Gondoljunk bele, Sopronban, Békéscsabán, Zalaegerszegen vagy éppen Kaposváron is kevesebben laknak ennél.

Ami biztos: nem lesz telt ház a Volksparkstadionban

Csütörtök este a Volksparkstadionban azonban alig lesznek néhány százan, esetleg ezren a lelátókon. A Hamburger SV arénája hiába ötvenhétezer szurkoló befogadására alkalmas ultramodern létesítmény, a Dinamo Kijev és a Ferencváros összecsapása aligha hozza lázba a helyieket, az ukrán drukkereknek pedig kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy Németországba utazgassanak egy-egy Európa-liga-meccs kedvéért. A Fradit ellenben biztosan többen buzdítják majd a helyszínen, sokan már szerdán megérkeztek Hamburgba, hogy gyors városnézéssel is összekössék a túrát.

Az érdeklődők között van egy igazán jelentős személy, aki szintúgy a városba érkezik a mérkőzés kedvéért!

Telefonon érdeklődtünk Szerhij Rebrovnál, aki elmondta, ott lesz a Ferencváros és a Dinamo Kijev összecsapásán. Annak ellenére is, hogy a csata kedvéért több ezer kilométert kell utaznia, hiszen kedden még Kijevben tartózkodott, szerdán ukrán szövetségi kapitányként Spanyolországban volt teendője, onnan utazik Hamburgba. A zöld-fehéreket 2018 és 2021 között irányító tréner egyértelműen az elmúlt évek legnagyobb hatású edzője volt a Ferencvárosnál, komoly szerepe volt abban, hogy a Fradi (végre) nemzetközi porondon is elindult, és évek óta tagja valamelyik európai kupasorozat csoportkörének. A tréner mindenképpen a helyszínen szerette volna megnézni két korábbi együttesének összecsapását, és arról is biztosított bennünket, amint landol a hamburgi repülőtéren, jelentkezik, hogy a belvárosban találkozzunk, és felelevenítsük a Ferencvárosnál eltöltött szép időszakot.

Jobb lenne zsúfolt lelátók előtt játszani

Emlékezhetünk, 2020-ban a Bajnokok Ligája csoportkörében Szerhij Rebrov a Fradi vezetőedzőjeként találkozott már a Dinamo Kijevvel, akkor a Groupama Arénában 2–2 lett az eredmény (Tokmac Nguen és Franck Boli góljával), idegenben pedig 1–0-s vereséget szenvedett a magyar bajnokcsapat. Akkoriban a koronavírus-járvány elején járva különös hangulatú mérkőzések voltak azok, és ahogy akkor kongott az ürességtől a lelátó, alighanem ezúttal is hasonlóan csendes lesz a stadion.

Cristian Ramírez számára különleges lesz a csütörtök esti összecsapás, hiszen 2013 és 2015 között a német Fortuna Düsseldorf és a Nürnberg légiósaként is futballozott, a várható csütörtöki atmoszféráról neki is megvan a véleménye.

„Nyilvánvalóan mi is jobban szeretnénk telt ház előtt futballozni – mondta az ecuadori védő a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Senki sem szeret üresen kongó lelátók előtt játszani. Reméljük, azért nem lesz edzőmérkőzés hangulata a találkozónak, a részünkről legalábbis biztosan nem fordulhat ez elő, hiszen száz százalékot akarunk nyújtani. Fontos lenne az újabb három pont besöprése, hiszen szeretnénk továbbjutó helyen végezni az alapszakaszban.”

Magabiztosan várják a meccset a fradisták

A Ferencváros az előző két Európa-liga-meccset követően bizakodva érkezett Hamburgba, hiszen hazai pályán a Tottenham elleni 2–1-es vereség alkalmával sem vallottak szégyent a zöld-fehérek, legutóbb a Nice elleni 1–0-s győzelem pedig nagyszerű emlék marad mindenkinek. Ami a kijeviek játékerejét illeti, az idén az Európa-ligában három kőkemény mérkőzésen vannak túl, a Lazio, a Roma és a Hoffenheim ellen sem szereztek pontot, de odahaza az ukrán bajnokságban szép futballt játszanak, sokat birtokolják a labdát, vezetik a tabellát. A négy évvel ezelőtti csapatukból hatan-heten most is ott lehetnek a pályán, ami egyfajta állandóságot jelez.

„Abban biztosak lehetünk, hogy nehéz kilencven perc előtt állunk – mondta még a hamburgi sajtótájékoztatón Cristian Ramírez. – Tisztában vagyunk vele, hogy jó játékosai vannak a Dinamónak, nyilván nem lesz hátrány nekünk, hogy az ukrán gárda semleges pályán kénytelen lejátszani a hazai mérkőzéseit. Harcos összecsapásra készülünk, jó csapat lesz az ellenfelünk, de nincs mitől félnünk, magabiztosak vagyunk. A szakmai stáb felkészített bennünket, ismerjük a rivális erősségeit és gyengeségeit, utóbbit szeretnénk kihasználni.”

Cebrail Makreckis számára is különös lesz a Dinamo elleni összecsapás, nem az ellenfél, sokkal inkább a helyszín miatt. Aachenben született, édesanyja Lettországból költözött oda, édesapja pedig ugyan török származású, már Németországban született. A Ferencváros hátvédje izgatottan várja a hamburgi El-csatát, hiszen a lelátón ott lesznek szülei és barátai is, és gyerekkora óta álmodik arról, egyszer pályára léphessen a Hamburg arénájában.

A zöld-fehérek a szerda délutáni landolást követően este a mérkőzés helyszínén, a külvárosban található Volksparkstadionban tréningeztek, a találkozó napján pedig már csak a megszokott közös séta vár a játékosokra, no meg néhány taktikai megbeszélés.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

18.45: Eintracht Frankfurt (német)–Slavia Praha (cseh)

18.45: Olympiakosz (görög)–Rangers (skót)

18.45: Galatasaray (török)–Tottenham Hotspur (angol)

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Qarabag (azeri)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Roma (olasz)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Athletic Bilbao (spanyol)

18.45: Nice (francia)–Twente (holland)

18.45: FCSB (román)–Midtjylland (dán)

18.45: Elfsborg (svéd)–Braga (portugál)

21.00: Manchester United (angol)–PAOK (görög)

21.00: Ajax (holland)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Lazio (olasz)–Porto (portugál)

21.00: AZ Alkmaar (holland)–Fenerbahce (török)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Real Sociedad (spanyol)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencvárosi TC, Hamburg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Hoffenheim (német)–Olympique Lyon (francia)

21.00: RFS (lett)–Anderlecht (belga)