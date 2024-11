Stefan Gartenmann: Nem azt mondom, hogy félvállról vesszük az NB I-es meccseket, de a nemzetközi porond mégis más

Itt az újabb feladat és az újabb lehetőség. A belga Anderlecht, az angol Tottenham, a francia Nice és az ukrán Dinamo Kijev után csütörtökön a svéd Malmővel csap össze a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában, s ha a nizzaiak és a kijeviek legyőzése után sorozatban harmadszor is nyer az El-ben, elérhető közelségben lesz a kieséses szakaszba jutás. A zöld-fehérek az előző hét végén a Diósgyőr ellen háromgólos hátrányból mentették 3–3-ra odahaza a bajnoki meccset, az ott elkövetett hibák csütörtök este nem férnek bele a Groupama Arénában. Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője az összecsapás előtti sajtótájékoztatón Varga Barnabás és Matheus Saldanha esetére is kitért: miért nem játszanak soha együtt elöl?

„Majd akkor kezdenek egyszerre, ha úgy ítélem meg, ez a legjobb megoldás az adott mérkőzésen – nyilatkozta a szerda délutáni sajtóeseményen a holland szakvezető. – Nagyszerű csatárok, de azt is figyelembe kell vennem, hogy a hazai bajnokságban más stílusú csapatokkal szemben lépünk pályára, mint a nemzetközi porondon. Matheus Saldanha nem százszázalékos erőállapotban érkezett hozzánk, minden nap azért dolgozik, hogy egyre erősebb legyen. Így is kihívás elé állítja Varga Barnabást és saját magát is, lesz olyan alkalom még, hogy együtt kezdenek a Ferencvárosban.”

Pascal Jansenék sorozatban harmadszor győznének az Európa-ligában (Fotó: Árvai Károly)

A csütörtöki riválisról Pascal Jansen elmondta, Európában futballozni mindig nagy szó, órákig tudna a Malmőről beszélni, röviden úgy foglalná össze: nagyon erős csapat vár rájuk.

„Kevés gólt kapnak a svédek, jól védekeznek, megérdemelten nyerték meg az idén is a bajnokságot, és még akkor is rászolgáltak, hogy itt legyenek az Európa-ligában, ha nem kezdték a legjobban a sorozatot. Az új lebonyolítású rendszert a legtöbb együttes szokja, a két plusz mérkőzésnek örülök, jelentős kihívás ez a csapatoknak, de igazán okosat az idény végén lehet majd mondani, mennyire vált be.”

Az alapszakaszban ezúttal skandináv csapat lesz az ellenfél, adja magát a kérdés: mennyire nehéz új stílusra felkészíteni a játékosokat?

„A Bajnokok Ligája selejtezőjében a dán Midtjylland ellen már játszottunk skandináv csapattal. Sőt, edzői karrierem során Hollandiában is sokszor találkoztam északi együttessel, érdekes felfogásban játszanak. De ez a filozófia egészen közel áll hozzám, agresszívak, letámadnak, támadólag lépnek fel. Fontos lesz, hogy csütörtökön hogyan tudjuk ennek megtalálni az ellenszerét. De láthattuk azt is, a nemzetközi szinten akadtak nehézségeik, ennek az okait kerestük az elmúlt napokban. Meglátjuk, sikerült-e megtalálni.”

Ami a Ferencváros formáját illeti, az utóbbi nyolc tétmérkőzésén egyszer sem kapott ki, igaz, a Győr (1–1), a Debrecen (2–2) és a Diósgyőr elleni (3–3) döntetlen azért érzékenyen érintette. De ami az Európa-ligában ezúttal igazán számít, az az, hogy az előző két meccsét egyaránt megnyerte a csapat, így kedvező pozícióból várja a folytatást, az alapszakasz ötödik fordulóját. Egy biztos: a svéd Malmö sokkal kipihentebben várhatja a találkozót, miután legutóbb november 10-én lépett pályára a bajnokságban, azóta a Ferencváros elleni csatára készül.

Az FTC-játékosok részéről a dán Stefan Gartenmann ült a mikrofonok mögé, akitől azt kérdezték, szerinte mi az oka, hogy a hátsó alakzat az utóbbi időben elég sokat hibázik.

„Nehéz megmondani – válaszolta a belső védő. – Fáradtság, taktika, motiváció, de ha tudnánk is, ezen már felülkerekedtünk volna. Sokunk képes csúcsformára, de valamiért ez nem mindig jön ki a magyar bajnokságban. El kell ismerni, hullámzik a teljesítményünk. Úgy tűnik, a csütörtök-vasárnap-csütörtök ritmus időnként visszaüt. Nem azt mondom, hogy félvállról vesszük az NB I-es mérkőzéseket, de a nemzetközi porond mégiscsak más, ott akarva-akaratlanul jobban koncentrálunk. De még csak azt sem mondhatjuk, hogy a hibáinkat csupán a nemzetközi porondon büntetik meg azonnal, hiszen láthatjuk, a bajnokságban is ráfázunk, ha hátul rontunk. Kiélezett mérkőzésre számítok a Malmö ellen, sokszor láttam futballozni, tapasztalt, rutinos együttes, de mindez ránk is igaz. A Fradi sok mindenben hasonlít korábbi csapatomra, a dán Midtjyllandra, de a magyar bajnok nagyobb klub, a múltja, a történelme lenyűgöző, valamint az infrastruktúrája is fejlettebb. Az utóbbi két mérkőzésünket megnyertük az Európa-ligában, jó lenne ezt a sorozatot folytatni a Malmö ellen.”

A 27 éves légiós elmondta, csütörtök este is csak a három ponttal lenne elégedett.

„Az Európa-liga új rendszerében minden pontnak különösen nagy a jelentősége. Ne feledjük, győzelmünk esetén nagyon jó helyzetbe hozzuk magunkat, úgyhogy a Malmö ellen kizárólag a győzelmet tudom elfogadni.”