Háborús albérlet: a Dinamo Kijev Hamburgban játszik a Ferencvárossal

A Cube adatelemző cég statisztikái alapján a Dinamo Kijev az idei három Európa-liga-meccsen nagyon sokat használja a széleket, és az átlagnál többször forgatja át a játékot a másik oldalra, az átlagnál többször jut el labdával az ellenfél támadóharmadába, és az átlagnál több szabálytalanságot követnek el ellene. Ezenkívül még agresszivitásban és a kapus játékba bevonásában átlag feletti az együttes, de ennyiben lényegében ki is merülnek a kedvezőnek értékelhető adatok. A támadások befejezésében például kifejezetten gyengének mondható, az El átlagának alsó 20 százalékában van ebben a mutatóban. A szögletei és a szabadrúgásai is igencsak gyengék, és a levegőben is veszélytelen a csapat. A passzháló azt mutatja, hogy elsősorban a pálya bal oldalán igyekszik támadásokat vezetni a Kijev, a kapus is leggyakrabban balra hozza játékba a labdát. A középcsatárhoz kifejezetten kevés labda jut el – nem is csoda, hogy nincs még góljuk a kijevieknek az idén az El-ben. Nem mondható kombinatívnak a csapat támadójátéka, inkább a direkt futballra törekszik. Feltűnő, hogy többet lő kapura a Dinamo a tizenhatoson kívülről, mint belülről – ez is azt bizonyítja, hogy a tizenhatos vonalánál „elfogy a tudomány”, nem sikerül ebben a zónában labdát birtokolni és megjátszani az előrébb játszókat, jobb híján megpróbálkoznak távoli kísérletekkel. A játékosok közül magasan a legtöbb földi párharcot Vladiszlav Kabajev vállalja (34), és kifejezetten jó arányban meg is nyeri őket (23 megnyert párharc). E téren a második legeredményesebbnek számító Eduardo Guerrero még a párharcok számában (14) sem tudja felvenni vele a versenyt, nemhogy a megnyertekkel (8). Feltűnést keltő viszont a fiatal, mindössze 19 éves Tarasz Mihavko mutatója, aki ugyan csak kilenc párharcban vett részt, de kivétel nélkül mind megnyerte őket. És ő kimagaslik a labdaszerzésekben is (27), ebben a rangsorban Denisz Popov (21) és Volodimir Brazsko (12) követi. Az előre irányuló passzjátékban viszont Mikola Saparenko magaslik ki a csapatból, és legtöbbször ő végzi el a szabadrúgásokat is. A szögletek balról jellemzően az ötös rövid sarkához érkeznek, a jobbról érkezők inkább a tizenegyespont környékére, és jobbról szívesen élnek a kis szöglet lehetőségével is – de a szögleteik kivétel nélkül veszélytelennek bizonyultak ezen a három mérkőzésen.