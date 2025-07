Váratlan fordulat: mégsem játszik Pakson a román gólkirály

A 23 éves Louis Munteanu extra vakációt kapott a szlovákiai utánpótlás Európa-bajnokságon történő szereplése után, így sem a kolozsváriak felkészülési mérkőzésein, sem a szombati Szuperkupa-találkozón nem játszott. Ennek ellenére mindenki arra számított, hogy a CFR az Európa-liga selejtező 1. fordulójának első meccsén, már Pakson – már csak ármaximalizálás céljából is – beveti legértékesebb játékosát, Dan Petrescu vezetőedző szerint egyelőre az edzettségi állapota még nem éri el a kellő szintet, ezért el sem utazott Magyarországra. Ez már csak azért is meglepő, mert a másik két U21-es kontinensbajnokságot megjárt játékos, Hindrich Ottó és Matei Ilie ott lesz a meccskeretben, sőt előbbi kezdeni is fog a kapuban. Munteanu mellett egyébként a portugál balhátvéd, Simao Rocha hiányzik sérülés miatt a CFR keretéből.

Petrescu szerint azért lesz nagyon nehéz mérkőzésük Pakson, mert csapata még nincs százszázalékos állapotban, a hazaiak erőnlétileg felkészültebbek lehetnek.

„A Paks agresszív, erős csapat, amely nagyszerű eredményeket ért el a körülményeihez képest. A paksiak magas, erős támadókkal rendelkeznek, a középpályásaik agresszívek, a szélsőik pedig jól küldik be a labdát a tizenhatoson belülre. A legtöbb gólt szerezték a magyar bajnokságban, amely nagyon hasonló szinten van, mint a román, nem jobb, de nem is rosszabb” – nyilatkozta a szerdai, paksi sajtótájékoztatóján a CFR vezetőedzője.

A paksi mérkőzés csütörtökön 19 órakor kezdődik.