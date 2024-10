José Mourinho szerint az MU-nak még van esélye megnyerni a 2018-as PL-idényt

„Minden jót kívánok a Manchester Unitednek. Boldog voltam ott, megnyertük az Európa-ligát, másodikak lettünk a bajnokságban... – nosztalgiázott José Mourinho, aki 2016 és 2018 között irányította az angol csapatot – Jó érzésekkel távoztam a Unitedtől. Ha a Man Unitednél nem működnek a dolgok, sosem vagyok boldog.”

A portugál edző 144 mérkőzésen át irányította a „vörös ördögöket”. „A Manchester Unitednak még mindig van esélye megnyerni a 2017–2018-as bajnokságot, ha megbüntetik a Manchester Cityt” – utalt Mourinho arra, hogy Pep Guardiola csapata ellen több vizsgálat is folyik. Mourinho hozzátette, ebben az esetben reméli, hogy megkapja ő is az érmet és kifizetik a bónuszait is.

Csütörtökön a Fenerbahce élén fogadja Mourinho a Manchester Unitedet az Európa-liga alapszakaszában. Az MU a Porto és a Twente elleni döntetlen után két ponttal áll, a Fenerbahce szintén ikszelt a Twentével, de előtte 2–1-re felülmúlta a Union SG-t.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

21.00: Fenerbahce (török)–Manchester United (angol)