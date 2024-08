Nagy Zsolt: Jussunk tovább, aztán jöjjön a Fiorentina!

Kedvező helyzetből várja az örmény Ararat-Armenia elleni Konferencialiga-selejtező visszavágóját a Puskás Akadémia. Hornyák Zsolt vezetőedző együttese az első, jereváni mérkőzésen 1–0-ra nyert, vagyis már a döntetlen is elég a továbbjutásához. A cél persze a százszázalékos eredménysor megőrzése: a felcsútiak az OTP Bank Liga eddigi három fordulójában háromszor győztek, az Újpestet és a Zalaegerszeget 2–1-re, a Nyíregyházát 3–1-re verték meg. Hornyák Zsolt nehéz összecsapásra számít csütörtökön, s reméli, ismét sikerül legyőzni az örményeket.

„Nyerni akarunk – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az 51 éves szakvezető. – Jól ismerem az ellenfél edzőjét, Vardan Minaszjant, nagyszerű labdarúgók alkotják az Ararat keretét, fejlődik az örmény labdarúgás. Az első találkozó előtt sem becsültük le őket, most sem tesszük, elvégre riválisunk is tovább akar jutni. Nem dőlhetünk hátra. Mindemellett megfelelő taktikával és hozzáállással ezt a mérkőzést is meg tudjuk nyerni.”

A csapathoz hasonlóan Nagy Zsolt is nagyszerű formában van, a 31 éves, 22-szeres válogatott szélső a ZTE ellen győztes gólt szerzett, a Nyíregyházával szemben pedig két gólpasszal vette ki a részét a sikerből. Derűlátó a csütörtöki találkozót megelőzően, és az is motiválja, hogy továbbjutás esetén a Fiorentinával játszik a Puskás Akadémia.

„Kemény mérkőzés vár ránk, de ha úgy játszunk, ahogyan hétvégén a Nyíregyháza ellen, nyerünk és továbbjutunk – mondta Nagy Zsolt. – Kifejezetten motivál, hogy a Fiorentina lehet a következő ellenfél, szeretek ilyen jó csapatok ellen pályára lépni, és megmutatni, mit tudunk. De annyira azért nem gondolkodtunk még ezen, most az a legfontosabb, hogy megnyerjük az Ararat elleni visszavágót és legyünk ott a rájátszásban. Utána majd foglalkozhatunk azzal, ki lesz az ellenfél a következő körben.”

Egyelőre Hornyák Zsolt sem gondol az olaszok elleni csatára, azt viszont elárulta, Nagy Zsolt a Nyíregyháza ellen gólt is lőhetett volna tizenegyesből − csakhogy úgy döntött, inkább Jakub Plsek végezze el a büntetőt, aki tavaly év végén a Fehérvár FC ellen kihagyott egyet, most pedig berúgta. Adódik a kérdés: ha az Ararat ellen tizenegyest kapnak a felcsútiak, rúghatja-e a jó formában lévő Nagy Zsolt?

„Ebben az esetben találunk egy harmadik lövőt – mondta viccesen a Puskás Akadémia vezetőedzője. – Meglátjuk, mi lesz, az biztos, hogy Zsolt nagy értéke a csapatnak, pazar formában van. Ami a Fiorentinát illeti, tudjuk, hogy vele játszhatunk a következő körben, de most csak az Ararat elleni visszavágóval foglalkozunk, minden idegszálunkkal erre a csatára összpontosítunk. Kihívás lenne a Fiorentina ellen játszani, de nem akarok ennyire előreszaladni. Bízom a csapatomban, harcoljuk ki a továbbjutást, utána még beszélhetünk arról, mi lesz az olaszok ellen.”