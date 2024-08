Komáromi György az európai kupaporondon is bizonyítana

Nagyszerűen alakul eddig a Puskás Akadémia idénye.

Az már a bajnoki rajt előtt kiderült, hogy az együttes játék nélkül jut tovább a Konferencialiga második selejtezőköréből (ellenfele, az ukrán Dnipro-1 csődöt jelentett, az UEFA pedig kizárta a sorozatból), majd elkezdődött a bajnokság, mégpedig az Újpest elleni idegenbeli 2–1-es győzelemmel. Saját közönsége előtt is jól mutatkozott be Hornyák Zsolt csapata, Nagy Zsolt a 91. percben szerezte meg a győztes gólt a ZTE (2–1) ellen, majd jött a nemzetközi bemutatkozás az Ararat-Armenia vendégeként. Sokáig úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel ér véget a jereváni találkozó, de Mikael Soisalo a 89. percben betalált, így a Konferencialigába két év elteltével visszatérő Puskás Akadémia sikerrel vette a párharc első meccsét, vasárnap pedig a Nyíregyháza Spartacus (3–1) maradt pont nélkül a Pancho Arénában – többek között az előző idényben kitűnő teljesítményt nyújtó, ám a mostaniban csak először kezdő Komáromi György góljának is köszönhetően.

„Vártam a lehetőségre, hogy kezdő legyek, és a Nyíregyháza elleni bajnokin meg is kaptam az esélyt – mondta lapunknak a 22 éves szélső. – Hamar megszereztük a vezetést, és bár a gólt én lőttem, nem szabad elfelejteni, szükség volt arra, hogy Nagy Zsolt a bal oldalon megharcoljon a labdáért. Meglehet, úgy tűnt, könnyű feladatom volt, ám nekem az ilyen helyzetek a legkomplikáltabbak: a visszafutó védő nagy rössel, becsúszva próbált menteni, figyelni kellett rá, nehogy őt találjam el a labdával. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, lehetett volna kétgólosnál nagyobb az előnyünk, aztán viszont, ha nem is tudatosan, de visszavettünk, szépített az ellenfél, egyenlíteni viszont nem tudott, mi ugyanakkor megszereztük a harmadikat. A bajnokságban van három győzelmünk, a Konferencialigában is nyertünk, ez nagyon jó indulás. Ilyen kezdésről csak álmodik az ember, hála istennek, nekünk összejött, azon leszünk, hogy a folytatás is hasonlóan alakuljon. Nyertünk egy nullára Jerevánban, de úgy kell csütörtökön a visszavágón pályára lépnünk, mintha nulla nulláról folytatódna a párharc.”

Hornyák Zsolt vezetőedző vasárnap egyébként hat helyen változtatott az Ararat elleni kezdő tizenegyhez képest, és aki lehetőséget kapott – mint Komáromi György –, élt a bizalommal. A felcsútiakat egyetlen lépés választja el attól, hogy a sorozat előző két kiírásának döntősével, a Fiorentinával csapjanak össze, ám mindannyian vallják, hibáznának, ha nem az Ararat elleni visszavágóra összpontosítanának.

„A kinti meccs nagyon ikszesnek tűnt, azt lehetett érezni, hogy amelyik csapat megszerzi a vezetést, azé lesz a győzelem: szerencsére mi lőttük azt a gólt – folytatta Komáromi György. – Várom a visszavágót, tovább kell jutnunk, és remélem, ebben nekem is szerepem lesz.”

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Augusztus 15., csütörtök

21.00: Puskás Akadémia–Ararat-Armenia (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vezeti: Genc Nuza (koszovói)

Az első mérkőzésen: 1−0