El-selejtező: Mezőkövesden nyert az Anderlecht, Bolláék hátrányba kerültek

A fehérorosz Dinamo Minszk Mezőkövesden fogadta az Anderlechtet. A belgák már a kilencedik percben vezetést szereztek, Mats Rits szögletéből Ludwig Augustinsson fejelt a bal alsó sarokba. A korai hátrány után a Minszk próbált egyenlíteni, többször is Colin Coosemans mentette meg a lila mezes belgákat.

A második játékrészben az Anderlecht is növelhette volna góljainak számát, de Luis Vázquez kísérlete nem talált kaput, Anders Dreyer kísérleténél pedig a kapus védett, így egygólos Anderlecht-előnnyel folytatódik a párharc Belgiumban. 0–1

A lengyel Jagiellonia Jesús Imaz ötödik perces góljával alaposan meglepte az Ajaxot. A hollandok hamar magukra találtak Chuba Akpom a tizedik percben egyenlített, majd Mika Godts fejesével már a vendégeknél volt az előny. 1–2

A folytatásban ellentmondást nem tűrően játszott az Ajax. A 61. percben a kapusról kijövő labdára Akpom csapott le, és megszerezte a hollandok harmadik gólját, majd nyolc perccel később büntetőből is eredményes volt, így a triplázás is összejött a 28 éves támadónak. A hajrában az Ajax elhibázott egy tizenegyest, de így is 4–1-es előnnyel várhatja a hazai visszavágót.

A Bolla Bendegúzzal a kezdőben felálló Rapid Wien a második percben emberhátrányba került, de így is gyönyörű góllal vezetést szerzett Portugáliában. Matthias Seidl remek ütemben ugratta ki a védelmi vonalak mögé bemozgó Guido Burgstallert, aki átvétel nélkül a bal alsóba belsőzte a labdát. 0–1

A Braga a 33. percben egyenlített, Rodrigo Zalazar szögletéből Vítor Carvalho volt eredményes fejjel. A második félidőben felcserélődött a szereposztást, ezúttal a brazil volt az előkészítő, és az uruguayi lőtt a kapuba. 2–1

A Rapid egygólos hátrányból várhatja a visszavágót, Bolla Bendegúz végigjátszotta a találkozót.

A görög PAOK az ír Shamrock Roversnek, míg a bolgár Ludogorec a moldovai Petrocubnak lőtt hazai pályán négy gólt, szinte el is döntve a párharcot. A játéknap legtöbb találatot hozó mérkőzésén a Besiktas hatgólos döntetlent játszott Luganóban.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉSEK

Linzer ASK (osztrák)–FCSB (román) 1–1

Molde (norvég)–Elfsborg (svéd) 0–1

Viktoria Plzen (cseh)–Hearts (skót) 1–0

Rigas FS (lett)–APOEL (ciprusi) 2–1

PAOK (görög)–Shamrock Rovers (ír) 4–0

Ludogorec Razgrad (bolgár)–Petrocub Hincesti (moldovai) 4–0

Lugano (svájci)–Besiktas (török) 3–3

Dinamo Minszk (fehérorosz)–Anderlecht (belga) 0–1

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Ajax (holland) 1–4

Braga (portugál)–Rapid Wien (osztrák) 2–1

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a találkozót

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Topolyai SC (szerbiai) 3–0

Ferencváros–Borac Banja Luka 0–0