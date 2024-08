Továbbjutnak a magyar csapatok? Fogadj a Tippmixprón!

A Kl-ben még két csapatunk is a továbbjutásért küzd, csütörtökön először a Paks lép pályára a Mladá Boleslav ellen 19:00-tól. Az odavágón annak ellenére ért el 2–2-es döntetlent Bognár György együttese, hogy a csehek szereztek vezetést, de a veterán Böde Dániel beállásával minden megváltozott, előbb gólt szerzett a korábbi válogatott csatár, majd pedig gólpasszt adott, így fordított a Paks. Igaz, a végén egy szabadrúgás után egyenlített a cseh együttes, de a 2–2 is elegendő lehet a bizakodáshoz. Hazai pályán is jön a bravúr és a Böde-show a paksiaktól?

Paks–Mladá Boleslav – Ki jut tovább?