Paks: három gól az előny, innen tovább kell jutni!

Senki sem tudta, mire számíthat a montenegrói Mornartól Pakson a Konferencialiga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén, ám gyanítjuk, a látottak minden képzeletet felülmúltak. Az még elfogadható, ha az esélytelenebbnek tartott együttes labdarúgói idegenben játszanak az idővel, ám amikor futballozni még véletlenül sem akarnak, az nehezen tolerálható. A montenegróiak mindent bevetettek, hogy ne legyen folyamatos a játék: fetrengtek, színészkedtek, az erélytelen fehérorosz játékvezető, Dmitrij Dmitrijev pedig sajnos partner volt ebben. Az első játékrészt már tíz emberrel fejezte be a Mornar (az ellenfél francia támadója, Chris Marlon Ondong Mba alattomosan megtaposta Vécsei Bálintot), ám tartotta a 0–0-s döntetlent, így nem jelentett meglepetést, hogy Bognár György vezetőedző a folytatásra pályára küldte a keret egyik legkreatívabb labdarúgóját, Szabó Bálintot, aki cselezőkészségével, meglátásaival alkalmas a védelem megbontására.

„Nem könnyű minősíteni azt a teljesítményt, amit a montenegrói csapat Pakson mutatott, maradjunk annyiban, egyáltalán nem akart játszani, nem volt egyszerű megtörni az ellenállását – tekintett vissza a párharc hazai találkozójára Szabó Bálint. – A két kiállítás nyilván segített nekünk, ugyanakkor emberhátrányban az ellenfél még inkább húzta az időt és tördelte a játékot. A szünet után voltak helyzeteink, megszereztük a vezetést, és az volt bennünk, el kell döntenünk a mérkőzést, sőt ha lehet, a párharcot is. Bognár György a becserélésem előtt azt kérte, legyek kreatív, próbáljam megbontani a montenegrói csapat védelmét, külön öröm, hogy Böde Dániel vezető gólja előtt én adtam középre a labdát. Amikor megcsináltam a cselt befelé, tudtam, a hosszún érkezik Windecker József, és bár az ő fejese még kapufa lett, a beadása után Dani már a kapuba fejelte a labdát. Ezt követően rengeteget volt a labda játékon kívül, aztán amikor a hosszabbításban a játékvezető jelezte, nem szabadrúgással jövünk, hanem büntetővel, azonnal szóltam, szeretném elvégezni. A felkészülés során is rúgtam tizenegyest, bíztam magamban, nem hibáztam, ráadásul nem sokkal később a nagyon fontos harmadik gólt is megszereztük.”

A Mornar elleni 3–0-val kedvező helyzetbe hozta magát a Paks, ám meg lennénk lepve, ha a montenegróiak elkönyvelték volna a kiesést. Borítékolható, hazai környezetben is mindent bevetnek, nemcsak keményen futballoznak, hanem provokálnak, trükköznek. Szabó Bálinték főpróbája nem sikerült jól, hiszen szombaton Zalaegerszegen (1–3) először kaptak ki a bajnokságban (a paksiak szerettek volna halasztani, ám az MLSZ nem engedélyezte…), vasárnap hajnalban érkeztek haza, délután autóbusszal Belgrádba utaztak, majd onnan repültek el Monte­negróba. Eredetileg úgy volt, Podgoricában játszanak kedd este, ám módosult a helyszín: a fővárostól nagyjából ötven kilométerre lévő Niksics­ben lesz a visszavágó.

„Nem azzal kell foglalkoznunk, melyik városban, melyik stadionban lesz a mérkőzés, az a fontos, hogy a visszavágó kedvező eredményt hozzon – folytatta a paksiak 23 éves középpályása. – Az első meccsen jó eredményt értünk el, a háromgólos előny jelentős, ebből a helyzetből egyszerűen meg kell lennie a továbbjutásnak!”

Ha sikerül, a Paks bejut a Konferencialiga rájátszásába, amelyben a cseh Mladá Boleslav és az izraeli Hapoel Beer-Seva párharcának továbbjutójával játszhat a főtáblára jutásért (az első találkozó Csehországban 1–1-re végződött, a visszavágó Bulgáriában lesz). Ha az izraeli együttes jut tovább, jó eséllyel Debrecenben (bár még Zalaegerszeg is versenyben van) játszhatja a „hazai” meccsét.

20.45: Mornar Bar (montenegrói)–Paksi FC, Niksics, Városi Stadion (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!