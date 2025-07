A második félidőben négy gólt rúgva fordítottak, csoportelsők a franciák a női Eb-n

FRANCIAORSZÁG–HOLLANDIA 5–2

BÁZEL. A holland válogatottnak legalább háromgólos győzelemre lett volna szüksége a továbbjutáshoz, így aztán hideg zuhanyként érte játékosait, amikor biztató kezdésük ellenére Sandie Toletti közeli lövésével a franciák megszerezték a vezetést. Összeomlásról azonban szó sem lehetett, Victoria Pelova szép lövéssel hamarosan egyenlített, sőt egy öngóllal a szünetre megfordult az állás!

A második félidő elején a hollandok letámadással próbálták megzavarni a francia védelmet, csakhogy mielőtt összejöhetett volna nekik a reményt adó újabb gól, Delphine Cascarino hét perc alatt szinte egymaga megfordította és eldöntötte a meccset: a szélső előbb labdaszerzés és nagy vágta után gólpasszt adott Marie-Antoinette Katotónak, majd maga rúgott két gólt. Sakina Karchaoui büntetőből állította be az 5–2-es végeredményt.

A mérkőzés negyedik játékvezetője Kulcsár Katalin volt.

ANGLIA–WALES 6–1

ST. GALLEN. Az angolok erősen kezdtek, és a VAR-szobából érkező jelzés nyomán befújt büntetőből Georgia Stanway gyorsan meg is szerezte a vezetést. Ella Toone hamarosan berúgta a második gólt is, sőt Lauren Hemp fejese és Alessia Russo lövése is beakadt – már a szünetre megtörtént a kiütés. A második félidőben a címvédő tovább növelte az előnyét, igaz, az első nagy tornájukon szereplő walesieknek összejött a szépítés.

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

D-CSOPORT

Franciaország–Hollandia 5–2 (1–2)

Bázel

Gólszerző: Toletti (22.), Katoto (61.), D. Cascarino (64., 67.), Karchaoui (90+2. – 11-esből), ill. Pelova (26.), Bacha (41. – öngól)

Anglia–Wales 6–1 (4–0)

St. Gallen

Gólszerző: Stanway (13. – 11-esből), Toone (21.), Hemp (30.), Russo (44.), Mead (72.), Beever-Jones (89.), ill. Cain (76.)

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Franciaország 3 3 – – 11–4 +7 9 2. Anglia 3 2 – 1 11–3 +8 6 3. Hollandia 3 1 – 2 5–9 –4 3 4. Wales 3 – – 3 2–13 –11 0

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Július 16.

21.00: Norvégia–Olaszország

Július 17.

21.00: Svédország–Anglia

Július 18.

21.00: Spanyolország–Svájc

Július 19.

21.00: Franciaország–Németország