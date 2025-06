Szól a (sport)rádió! – Szöllősi György jegyzete

Miután a sportrádiózás Magyarországon csaknem egyidős az idén százéves rádiózással (az akkor még főleg „nemzetisportos” Pluhár István első válogatottfutballmeccs-közvetítésének is 95 éve már), furcsa azt mondani, hogy a Nemzeti Sportrádió mindössze egyéves. Elődjével, a Sportrádióval együtt is csak jó hároméves, mégis olyan, mintha mindig is itt lett volna velünk. Sőt, az a különös, hogy korábban nem létezett. Ha a „csatornahangot”, Novotny Zoltánt hallgatjuk (és tehetjük, hála az égnek, mindennap), akkor megint csak az az érzésünk, mint a magyar sport és a magyar rádiózás egykorvolt dicsőséges évtizedeiben: a dolgok a helyükön vannak. Hiszen a sport műfajához nagyszerűen illik a rádió, s ahogy a legnagyobb magyar sportrádiós, Szepesi György mondta: a rádió örök.

Valóban az, sokadik virágkorát éli.

Naponta látjuk (vagy inkább halljuk), hogy számos esetben tud olyat a rádió, amit egyetlen más műfaj sem. Szinte bárhonnan, a világ bármelyik pontjáról, bármelyik sporteseményéről bejelentkezhet a tudósító, a szakértő, az interjúalany a rádióban, könnyen, élőben, azonnal. Sportkedvelőként is sok esetben a legkényelmesebb rádióközvetítés révén figyelemmel követni a bennünket érdeklő sporteseményt, a közmédiának a Nemzeti Sportrádió rendelkezésére álló gazdag archívuma pedig olyan kincseket rejt a közös múltunkból, amelyből minden napra jut feleleveníteni érdemes hanganyag. Arról nem is beszélve, hogy olyan léptékű fejlesztés zajlott a magyar sportban az elmúlt másfél évtizedben, amelyhez illő volt felzárkózni a sportmédiának is. Van ugyanis annyi és olyan sikeres szereplője, példaképül állítható nagy egyénisége a magyar sportnak, van annyi eredménye és eseménye, hogy kell is egy rádióadó, ahol folyamatosan a sport lehet a téma.

A Nemzeti Sport nyomtatott és internetes kiadása, valamint a Sportrádió integrálásával lett teljes a közmédia sportcsaládja, az idén tízesztendős M4 Sport televízió döntő jelentőségű színre lépése után, a Magyar Távirati Iroda hagyományos sportszerkesztőségével, a Nemzeti sporthíradó összefoglalóival teljes immár a portfólió: minden műfajban, minden felületen, a nap 24 órájában képesek vagyunk a magyar sport és a magyar sportrajongók kiszolgálására. A technika pedig ma már lehetővé teszi, hogy a budapesti frekvencián szóló rádió valójában a világ bármely pontjáról élőben hallgatható legyen, akár éppen a nemzetisport.hu-n keresztül. Munkatársaink szóban is megnyilvánulhatnak a témákról, amelyekhez ők értenek a legjobban, a lapban pedig feldolgozzuk a rádió­ban elhangzott legérdekesebb információkat. Amint erről Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője is beszél a lapunk mai Képes Sport mellékletében olvasható interjúban: számos ponton képesek együttműködni a műhelyeink. Ezzel pedig a hallgatók, nézők, olvasók járnak a legjobban – egy esztendeje már és még sok-sok évig.