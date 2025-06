Gyertyás Róza bronzérmes a cselgáncs-vb-n!

KÍSÉRTETIESEN HASONLÓAN alakult a szombati versenynap a budapesti cselgáncs-világbajnokságon, mint a pénteki, azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem az urak, hanem a hölgyek brillíroztak. Ismét négy versenyzőnk mérette meg magát, 66 kilogrammban Gombás Bálint és Pongrácz Bence, 52-ben pedig Gyertyás Róza és Pupp Réka. Mivel a férfiak nem voltak erőnyerők, ezért ők már két körön is túl voltak, mire a BHSE és az Atomerőmű SE női versenyzői tatamira léptek.

A versenynap első magyar küzdője Gombás volt, a lett Anthony de Angelist sorsolta neki a gép. Hiába számított a világranglista alapján esélytelenebbnek a magyar, nekiment ellenfelének, és hamar jukóelőnybe is került. Csakhogy a kelleténél kicsit jobban elvitte a hév, egy kontra után már egyenlő volt az állás. Ahogy teltek a másodpercek, egyre kevésbé látszott rajta az izgatottság, többször próbálkozott azzal a lerántással, ami a meccs elején pontot ért, az ellenfél azonban stabilan állt a lábán, egészen a hatodik percig, amikor újabb jukót kapott Gombástól.

Pongrácz Bence nála könnyedébben vette az első akadályt, kevesebb mint egy perc alatt felülmúlta kínai riválisát, ahogy később fogalmazott: „kötelező győzelem volt”. A második forduló azonban mindkettejüknek a világbajnokság végét jelentette, nem is csoda, hiszen náluk papíron is erősebb harcosokkal küzdöttek. Pongrácz éppen az orosz Murad Csopanovval meccselt, akitől az áprilisi Eb-n is kikapott, Gombást pedig tádzsik rivális győzte le ipponnal. Az ázsiai dzsudoka a meccs végéhez közel került előnybe, akkor már hiába ugrott neki a magyar, nem sikerült egyenlíteni, sőt, egy véleményes dobással lezárta a párharcot a rivális.

Pupp Réka első meccse idején már tudtuk, csak a hölgyekre kell figyelnünk a továbbiakban. Őket pedig öröm volt nézni. Pupp kanadai ellenféllel kezdett és végig dominált a meccsen, a földön a kart és a nyakat kereste, hogy feszítsen, fojtson, a tőle megszokott harcossággal, mozgékonysággal küzdött és ipponnal nyert, mert ellenfele lekopogta egyik támadása után a feszítést. A második küzdelmét is ellentmondást nem tűrő harccal, óriási magabiztossággal nyerte meg, előbb vazaarit, majd két jukót, végül a meccset lezáró, ippont érő újabb vazaari értékű akciót hajtott végre üzbég ellenfelével szemben, és könnyedén jutott a legjobb nyolc közé – ahol azonban a friss Európa-bajnok, párizsi olimpiai ezüstérmes koszovói, Distria Krasniqi várt rá. Nem is sikerült a bravúr, vazaarival kikapott, és a vigaszágon folytathatta.

Egészen eddig párhuzamos utat járt be a két szombati női versenyzőnk, igaz, Gyertyás Róza útja kevésbé volt könnyed az első két fordulóban, inkább hatalmas, kiegyenlített küzdelmeken aratott győzelmek kellettek a legjobb nyolchoz, mint látványos sikerek. A Honvéd harcosa rendkívül dinamikusan kezdett, mint aki vért ivott, úgy rontott neki spanyol riválisának az első körben, fogáskeresés közben el is csattant egy-egy pofon, az intenzív harcot aztán az intések döntötték el – Róza javára. A második meccse a kelleténél jóval tovább húzódott, a világranglistán eggyel mögötte álló mongol 8:14-nél kapta meg a harmadik sidót, amivel Gyertyás is bejutott a legjobb nyolc közé.

A hosszú harc azonban sokat kivett belőle, ráadásul a következő meccsig alig volt néhány perce pihenni, és az esélyesebb némettől, Mascha Ballhaustól kikapott a legjobb nyolc között. A vigaszágon egyszerre küzdöttek, Gyertyás az egyes, Pupp a kettes tatamin, a szurkolók egyik szeme sírt, a másik nevetett, hiszen míg Róza – ekkor már teljesen kipihentnek tűnve – legyőzte a kanadai Kelly Deguchit, addig Réka kikapott a japán Omori Kiszumitól. Pupp Réka hetedik lett, Gyertyás viszont készülhetett a bronzmeccsre – Ariane Toro Soler ellen.

Ha pedig már ott volt, nem akart sokat vacakolni, kis túlzással tovább tartott a kijelző megfelelő beállítása a meccs előtt, mint maga a párharc, kevesebb mint két perc alatt kétszer is földre rántotta Gyertyás a spanyolt, a másodikból már fel sem keltek, ipponnal ért véget a mérkőzés, és Gyertyás Róza elképesztő teljesítménnyel világbajnoki bronzérmet nyert. Vasárnap három magyarral folytatódik a viadal, Kovács Kitti (57 kg), Szegedi Dániel és Szabó Áron (73 kg) lép szőnyegre Budapesten.