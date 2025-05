Cselgáncs-vb: hat magyar párizsi olimpikon a Papp László Arénában

A magyar szövetség (MJSZ) elnöksége szerdán hagyta jóvá a Bor Barna szövetségi kapitány által összeállított névsort, amely igazi meglepetést nem tartalmaz, teljes lesz a magyar vb-keret, és a csapatversenyben is ott lesznek a legjobbak. A világbajnokság egyéni küzdelmeiben minden ország legfeljebb kilenc férfi és kilenc női sportolót indíthat, és ezzel a lehetőséggel él is a magyar csapat. A férfiaknál két „lyukas” súlycsoport lesz, a 60 kilogrammra két tartalékot is jelölt a kapitány, a nehézsúlyban ellenben nem lesz hazai induló. A párizsi magyar olimpikonok közül ott lesz a Papp László Sportaréna tatamiján Pupp Réka, Tóth Krisztián, Özbas Szofi, Ungvári Attila, Pongrácz Bence és Vég Zsombor is, de elképzelhető, hogy végül Gercsák Szabina is zöld jelzést kap. A rendező ország jogán az MJSZ azzal a kéréssel fordult a nemzetközi szövetséghez, hogy engedélyezze további egy férfi és egy női cselgáncsozó indulását az egyéni küzdelmekben, ebben az esetben a tartalékok közül Feczkó Csanád és Gercsák kapna lehetőséget.

„Ezen a héten Spanyolországban, Benidormban edzőtáborozunk, majd egy német tábor vár a csapatra Berlin mellett. Mindkét helyszínen remek partnerekkel készülhetünk a világbajnokságra. A célkitűzésünk egy érem és egy pontszerző helyezés elérése, de hozzá kell tenni, hogy nagyon erős mezőny érkezik Budapestre, nem lesz könnyű dolgunk” – vélekedett Bor Barna.

A magyar vb-csapat:

Férfiak:

66 kg: Pongrácz Bence (VS Dunakeszi), Gombás Bálint (UTE)

73 kg: Szegedi Dániel (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya)

81 kg: Ungvári Attila (Budaörsi SC), Tóth Botond (MTK Budapest)

90 kg: Sáfrány Péter (Miskolci VSC)

100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE), Tóth Krisztián (MTK Budapest)

tartalék: Feczkó Csanád (60 kg, Nippon Sport JC), Andrási Márton (60 kg, Mogyi-Bajai JC)



Nők:

48 kg: Szeleczki Szabina (BHSE), Kőszegi Rebeka (MTK Budapest)

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), Gyertyás Róza (BHSE)

57 kg: Kovács Kitti (BHSE)

63 kg: Varga Brigitta (MTK Budapest)

70 kg: Özbas Szofi (BHSE), Czerlau Jennifer (Miskolci VSC)

78 kg: Sági Nikolett (KSI SE)

tartalék: Gercsák Szabina (63 kg, Miskolci JC)



A csapatversenyre tizenegy versenyzőt jelölt a kapitány:

Szegedi Dániel (73 kg, Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), Szabó Áron (73 kg, Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület), Sáfrány Péter (90 kg, Miskolci VSC), Nerpel Gergely (90 kg, TFSE), Vég Zsombor (90 kg, Ceglédi VSE), Balogh János (+90 kg, Rákosvidéke Hajtós DSE), Pupp Réka (57 kg, Atomerőmű SE), Kovács Kitti (BHSE), Özbas Szofi (70 kg, BHSE), Czerlau Jennifer (70 kg, Miskolci VSC) és Sági Nikolett (+70 kg, KSI SE)

A világbajnokság programja:

június 12., csütörtök: sorsolás 14.00

június 13., péntek: férfi 60 kg női 48 kg

június 14., szombat: férfi 66 kg női 52 kg

június 15., vasárnap: férfi 73 kg női 57 kg

június 16., hétfő: férfi 81 kg női 63 kg

június 17., kedd: férfi 90 kg női 70 kg

június 18., szerda: férfi 100 kg női 78 kg

június 19., csütörtök: férfi +100 kg női +78 kg

június 20., péntek: vegyes csapatverseny

A selejtezők kezdési időpontját a nevezési létszámok alapján határozzák meg, a döntőkre és éremcsatákra minden versenynapon 18 órától kerül sor.