Ronnie O’Sullivan: Nagyon féltem ettől a meccstől

Az angol sznúkerjátékos január óta nem játszott tétmérkőzésen, az év elején színpadias jelenettel hagyta el a játékteret: a dákóját eltörte és kidobta a kukába.

Azóta egyetlen viadalon sem indult, de új dákóval készült a világbajnokságra. A szakértők és a riválisok megosztottak voltak, egyesek szerint a játékhiány miatt esélytelen a nyolcadik világbajnoki címére, míg mások éppen azért tartják favoritnak, mert a vetélytársakkal szemben nem égett ki a vb előtti sok utazásban és versenyen.

„Januárban kiábrándultam a játékból, sok olyan lövést nem vállaltam be, amelyek korábban alapvetőek voltak. Nem azt a játékot játszottam, amihez hozzászoktam, ami rám jellemző, nem tudtam így folytatni” – mondta Ronnie O’Sullivan arról, miért kellett több hónapot kihagynia, és újrakezdenie a sznúkert.

„Amikor ideértem, úgy éreztem, hibát követek el az indulással, úgy gondoltam, közröhej tárgya leszek, ha szétesik a játékom. A pszichológusommal beszéltünk erről, és megígérte, hogy átsegít az első meccsen” – folytatta a hétszeres világbajnok, aki Ali Carter ellen 5–4-re vetetett a keddi első etap után, majd szerdán 5–0-s sorozattal zárta le a mérkőzést úgy, hogy az öt frém alatt lökött egy-egy 117-es, 123-as és 131-es bréket is.

„Nagyon féltem ettől a meccstől, ez a helyszín alapból is nyomasztó tud lenni. Mintha hosszú évek után először ülnél újra biciklire. De sikerült, túl vagyok rajta és büszke vagyok erre. Ha ki is kaptam volna, legalább megtörtént az áttörés. De még mindig sok a tennivalóm” – mondta O’Sullivan, akire a következő fordulóban a kínai Pang Csün-hszü vár.

„Továbbra sincsenek elvárásaim magammal szemben. Régebben akkor is sokat vártam magamtól, amikor tudtam, hogy legfeljebb közepesen játszom, mert az évek alatt gyűlt bennem a feszültség. Most adok magamnak két évet, nem megyek bemutatókra, nem hagyom, hogy bármi kizökkentsen. Lehet, hogy egy hónap kell, lehet, hogy fél év vagy egy év, de most mindent beleadok, mert mindent a sznúkernek köszönhetek” – mondta a vb 5. kiemeltje.

A legyőzött Ali Carter szerint nem látszik a kihagyás O’Sullivan játékán. „Ezzel a játékkal nem lehet mit kezdeni. Ronnie tíz évet is kihagyhatott volna. Elképesztően könnyedén játszik, ezért imádja nézni mindenki, szerdán zseniális volt” – mondta róla Carter.