Súlyemelés: Nagy Pétert választották meg elnöknek

Fontos tisztújító közgyűlésre került sor a magyar súlyemelésben, a több mint 16 éve elnök Dobos Imre kihívója a közelmúlt egyik legeredményesebb alakja, Nagy Péter volt. Az elmúlt hetekben kisebbfajta adok-kapok alakult ki a két fél között, Nagy szerint hatalmas baj van a magyar súlyemelésben, úgy véli, hanyatlásban van a sportág idehaza és azonnali változásokra van szükség. Dobos az eredeti tervek szerint nem indult volna már a választáson, ám elmondása alapján az egyesületek kérésére mégis harcba szállt az elnöki pozícióért.

A közgyűlésen a maximális, 85 küldöttség vett részt, tehát 85 szavazóképes tag jelent meg a Magyar Sport Házában, ez is jelezte a helyzet kiélezettségét, fontosságát.

Kezdetben nyugodt légkör uralkodott, a közgyűlés a 2024-es év díjainak átadásával kezdődött, az örömteli pillanatok után azonban rögtön élesebbé vált a légkör, pedig még csak a szavazatszámlálókról és a levezető elnökről voksoltak a jelenlévők…

A folytatásban sem csitultak a kedélyek, az ember néha úgy érezhette magát, mint a bíróságon, csak úgy röpködtek a paragrafusok ide-oda. Szinte nem volt olyan pontja a szabályoknak, amelyekben egyezett volna a két fél véleménye, egy ideig úgy tűnt, Nagy Péter jelöléséhez kell még kétharmados többség. Végül, több mint négy óra eltelte után Dobos Imrére és Nagy Péterre titkos szavazáson voksolhattak a küldöttségi tagok, a voksolást Nagy nyerte 46:38 arányban, így új elnöke lesz a Magyar Súlyemelő-szövetségnek.

„Kemény közgyűlés volt, nem gondoltam volna, hogy idáig elhúzódik – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Péter. – Sajnos, amit korábban is említettem már, az alapszabály több ponton sem egyértelmű, ez kiütközött most. Volt velünk több sportjogász és ügyvéd is, tudtuk, hogy mikben kapaszkodnak majd bele. Az elnökségi tagok jelöléseit megvétózták egyelőre, de küzdeni fogok értük, hiszen együtt értük el ezt a sikert. Örülök, hogy ennyien kiálltak a változás mellett, büszke vagyok mindenkire, aki eljött és szavazott, ez a részvételi arány példaértékű.”