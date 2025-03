Öttusa: Guzi Blanka az A-, Zemán Zóra a B-csoportot megnyerve döntős a Viwa Openen

Ufó – ekként kezdték emlegetni a magyar öttusa berkeiben azt az akadályt, amelynek angolul hivatalosan „flying hoops” a neve. Még nem mindegyik akadálynál magától értetődő, hogyan is kellene szólítani magyarul, a szóban forgó akadályt pedig még körülírni sem egyszerű. Szóval: a „flying hoopsnál” három kicsi, stabil, kerek fémcsőbe kapaszkodva kell átlendülni az induló platformról az érkező platformra, a kerek fémcső pedig négy kitámasztás mentén van összehegesztve egy hosszúkás fémcsővel, amelyet függőlegesen rögzítenek az állványzathoz. Az kétségtelen, hogy a repülő csészealjhoz hasonlító karikák rászolgáltak a becenévre, ahogyan az is, hogy a nehezebb akadályok közé tartozik. Az új szabályok szerint az akadálypálya nyolc eleméből hat minden versenyen megegyezik, kettőt viszont sorsolnak, először a selejtezőre, majd az elődöntő, döntő kettősére. A Viwa Open nemzetközi fedett pályás öttusabajnokságon a selejtezőben helyet kapó „ascension bars” (vízszintes, emelkedő rudak) helyére került a „flying hoops”, és alaposan megnehezítette a versenyzők dolgát, többeken ki is fogott.

Pénteken a női elődöntősök küzdelmével folytatódott a megméretés. Az A-csoportban a csütörtökön 20–15-ös mérleget vívó világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka jutott a legtovább a kieséses vívásban, majd az akadálypályán biztonságosan, hiba nélkül ment végig 52.26 másodperc alatt. Az úszás után harmadik helyről rajtolt a kombinált számban az U19-es világbajnok brit Chloe Johnson és a csapatban U19-es Európa-bajnok, az OCR-pályán nagyszerű, 44.79 másodperces eredményt elérő Varga Orsolya mögül – utóbbival szembeni két másodperces hátrányát az első kanyarban, míg előbbivel szembeni 12 másodperces hátrányát az első kör végén dolgozta le, és magabiztos lövősorozatokkal végig vezetve megnyerte a csoportot. Varga negyedikként döntős, Mészáros Emma hetedikként jutott tovább, a 12. Mecsnóber Míra és a 17. Basa Lili búcsúzott.

A B-csoportba jóval több magyart sorsoltak, itt kapott helyet a 18 női elődöntősből 13 versenyző. A csütörtöki körvívásban legjobb magyar Simon Sarolta (24–11) sajnos nem építhetett az eredményre, a selejtezőben kisebb sérülést szedett össze, és pénteken ugyan elindult, de a kieséses vívásban az első párharcában búcsúzott, majd visszalépett a versenytől – Haraszin Linda szintén kisebb sérülés miatt nem indult el. A legjobb négy közé három magyar került be: az elődöntőben Zemán Zóra hátrányból jött vissza 3–3-ra Bauer Blanka ellen, és a jobb körvívóeredménye miatt továbbment, míg Dulai Kinga a B-csoportban első kiemelt cseh Veronika Novotnát ejtette ki. A finálé Zemán–Dulai párharcát előbbi nyerte meg. Az OCR-pályán az akadályokat egyébként rontás nélkül teljesítő Bauer belecsúszott egy sajnálatos hibába: az A-sávban futott, ám a pálya felénél, miután teljesítette az átugrást-átbújást a palánkoknál, egy pillanatra kihagyott fejben, és a B-sávban folytatta a pályát, a végén a gombra is itt csapott rá – a szabályok szerint pedig nem szabad átmenni a másik versenyző sávjába, így kizárták a számból, és nullázott… Annyi baj legyen, inkább most forduljon elő hasonló, mint akár egy Eb-n vagy vb-n.

Kiemelendő Rajncsák Diána fantasztikus futása, 39.49 másodperccel messze felülmúlt mindenkit ebben a számban, 12 másodpercet adva a másodiknak a csoportban. A kombinált számban az U19-es Európa-bajnok Zemán végig vezetve nyerte meg a B-csoportot, míg a csapatvilágbajnok, a sereghajtó tömbbel elrajtoló Bauer brutális futást bemutatva – természetesen a legjobb, 11:16 perces idővel – a pályán másodikként ért célba, persze a valós hátránya már nem volt ledolgozható. Dulai Kinga jutott tovább a második, Rajncsák Diána a harmadik helyen, Eszes Noémi az ötödik, Herbák Emma a hatodik helyen került be a döntőbe, a többi honfitársunk – a 10–14. hely között beérő Bágyi Emese, Nyerges Réka, Dobronyi Dorina, Turbucz Ivola, Szopkó Anna – elköszönt a verseny további részétől.

Szombaton a férfiak elődöntőjével folytatódik a verseny.