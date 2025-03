Budapesti pástokon a párizsi (arany)érmesek is!

A huszadik GP-viadal következik Budapesten: 2005 óta rendez hazánk párbajtőrben Grand Prix-versenyt – 2014-ig csak a hölgyek versenyét láthatta élőben a magyar közönség, 2015 óta viszont a férfiak is ugyanitt versenyeznek, s a két évtized során avattak már magyar aranyérmest.

Például 2008-ban Szász Emesét (aki amúgy többször is volt dobogós az évek során). És igen, tavaly Kun Anna győzött, csakhogy korábbi doppingvétsége miatt ezt az eredményét is törölték, így az akkori ezüstérmes, Muhari Eszter számít címvédőnek. A 2024-es verseny a női siker(ek) mellett dobogós helyezéseket hozott a férfiak között is: Siklósi Gergely a második, Koch Máté a harmadik helyen végzett.

De van érme korábbról Nagy Dávidnak (ezüst, 2022), Andrásfi Tibornak (bronz, 2019), sőt, a ma már szövetségi kapitányként dolgozó Boczkó Gábornak is (bronz, 2016).

Bár egy hazai válogatóversenyen már pástra lépett, Nagy Dávid igazi visszatérése szombaton lesz: olimpiai bajnokunk őszi csípőműtéte után hónapokat hagyott ki – társai már korábban elkezdték a versenyzést, így párizsi aranyérmeseink mindegyike ott lesz a BOK-csarnokban, igaz, kiemeltként Andrásfi, Koch és Siklósi is csak vasárnap, a 64 között köt be.

„A vívók fokozatosan csatlakoztak vissza a munkába, ezt figyelembe kell venni, amikor a budapesti verseny esélyeiről gondolkozunk, akárcsak az, hogy egyre erősebb második vonalunk rajzolódik ki az aranyérmesek mögött – nyilatkozta a szövetség honlapjának Dancsházy-Nagy Tamás, a férfi párbajtőr-válogatott vezetőedzője. – Az igazság az, hogy magam is érdeklődve várom, mi fog ebből kibontakozni. Az élet nem állt meg, mi szeptember közepén elkezdtük a munkát, és az eddigi eredmények azt jelzik, hogy a párizsi szinten folytatják a fiúk. Két remek csapatban szerzett vk-aranyat követett egy ötödik hely, de azért ez belefér. Sőt, megkockáztatom, talán nem is gond, elvégre amikor hibázunk, abból tanulunk.”

Pénteken a nők, szombaton a férfiak selejtezőjét rendezik a BOK-csarnokban, vasárnap mindkét nem főtáblás küzdelmére kerül sor.