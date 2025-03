98 éves Benedek Gábor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja felidézi, hogy Benedek 1927-ben Tiszafüreden született, katonacsaládban, hiszen édesapja hivatásos katona volt. Ő maga később a soproni katonai középiskola diákja volt, bátyjával, Ferenccel hadiapródnak tanultak. A második világháború alatt a frontra is kivezényelték őket, ahol - Dániában - hadifogságba estek, majd onnan tértek vissza Magyarországra.

A katonai neveltetésnek köszönhették, hogy megismerkedtek az öttusával. A háború után a Csepeli MTK-ban vívott és a Budapesti Honvédban öttusázott. Utóbbi sportágban 1948-tól a válogatott tagja volt 1957-ig. Versenyzőként két olimpián vett részt: 1952-ben, Helsinkiben csapatban arany-, egyéniben ezüstérmes lett, majd egy évvel később Magyarország első világbajnoki címét is begyűjtötte. A legenda szerint az erről szóló híradás indította el Balczó Andrást az öttusa felé.

A melbourne-i ötkarikás játékokra is esélyesként utazott, ám 1956-ban családos emberként és hazafiként is rányomta bélyegét a teljesítményére az itthoni helyzet. Egyéniben hatodik, csapatban negyedik lett. Az olimpiai kiutazás közben beválasztották az olimpiai csapat forradalmi bizottságába. Benedek Gábort az 1956-ban nyíltan vállalt véleménye miatt később politikailag megbízhatatlannak bélyegezték, elvették kitüntetéseit és a versenyzéstől is eltiltották.

Volt időszak, amikor szikvízgyártóként dolgozott, holott Kereskedelmi Főiskolát végezve korábban a Csepel Vas- és Fémművekben tevékenykedett könyvelőként. Később dolgozott filmgyári kaszkadőrként, sőt amikor szűkös anyagi helyzetbe került, világbajnoki címéért kapott Higany nevű lovát is el kellett adnia. Aktív élsportolói évei után elvégezte a Testnevelési Főiskolát, majd edzőként is letette névjegyét, hiszen a Honvédban az 1960-as évek kiválóságai közül Móna István, Török Ferenc, Török Ottó és Plank Gábor szakmai munkáját irányította.

Lánya betegsége miatt 1969-ben családjával Németországba utazott, ott telepedett le, ma is a Bonn melletti St. Augustinban él, kettős állampolgár. Németországban többedmagával öttusaközpontot szervezett, később vívómesterként ment nyugdíjba a kilencvenes évek első felében.

Ha teheti, évente hazalátogat és örömmel vesz részt a MOB vagy a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának rendezvényein. Felesége a gyermekgyógyász dr. Heim Pál unokája. Benedek a francia kerékpáros Charles Coste (101), a finn északi síző Heikki Hasu (98) és az örmény labdarúgó Nyikita Szimonjan (98) után a világ negyedik legidősebb élő olimpiai bajnoka.