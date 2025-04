Révész Bulcsú: Senkitől sem félek, sokkal jobb vagyok, mint tavaly!

– A hírek szerint nagyon keményen készül…

– Ez így van, de közben remekül érzem magam – válaszolta a Nemzeti Sportnak a 18 éves Révész Bulcsú, a sportág első magyar profi játékosa, aki április 8-án délelőtt az angol Steven Hallworth ellen lép asztalhoz a világbajnoki selejtező első fordulójában, Sheffieldben. – Három napja a kínai Hsziao Hszin-tung ellen játszom kemény edzőmeccseket, három éve még a világranglista hatodik helyén állt, és többször is megszorongattam már. Szóval, úgy érzem, jó formában vagyok.

– Mióta van Sheffieldben?

– Már egy hete, előtte egy hetet otthon töltöttem, de előtte is három hétig itt, Angliában edzettem.

Steven Hallworth, Révész első fordulós ellenfele a vb-selejtezőben: – Megnéztem néhány meccsét, tehetséges a kölyök, nem kétséges. Nyitott személyiség, élvezi, hogy a profik közé került, nagyszerű egyéniség, kedves srác, szerintem szép jövő előtt áll, de remélem, nem az idei selejtezősorozat sikere miatt. Bizakodó vagyok a saját formám miatt, s remélem, sikeres selejtező előtt állok. VÉLEMÉNY

– A múlt héten megtartották a vb-selejtezők sorsolását, amely sokkal nehezebb is lehetett volna.

– Igaz, ezzel nem vitatkozom. Először Hallworth ellen játszom, aki a lehetséges első körös riválisok közül azért a verhetőbbek közé sorolandó. Ettől még kemény ellenfél lesz, három évig már szerepelt a profik közt, de le kell győznöm.

– Ha így lesz, az ötvenhárom éves angol Anthony Hamilton következhet, aki harmincnégy éve profi, minden hájjal megkent játékos, és valószínűleg a vébé után visszavonul.

– Kifelé halad a sportágból, rutinos játékos, de őt is verhetőnek tartom.

– Az önbizalma rendben van, jól érzem?

– Igen, sokkal jobb és optimistább vagyok, mint tavaly, amikor először indulhattam a selejtezőben. Akkor bátortalan voltam, többször is csak a B-játékomat tudtam játszani, de így is nyertem egy meccset, a másodikat pedig szoros csatában veszítettem el. Azóta profi lettem, fejlődtem, bizakodó vagyok. Szeretnék előrelépni, és reálisan nézve van is erre esélyem. Az alapcél, hogy két találkozót megnyerjek, ezzel már elégedett lehetnék, ám szerintem arra is van esélyem, hogy felkerüljek a főtáblára. A harmadik fordulóban az angol Matthew Selt lenne az ellenfél, a negyedikben Stan Moody vagy Jimmy Robertson, és ha jó napot fogok ki, megnyerhetem ezeket a meccseket is. Senkitől sem félek, sokkal jobb játékos vagyok, mint aki tavaly a második körben kiesett.