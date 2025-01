Sznúker: Remélem, a közönség is legalább annyira jó lesz, mint legutóbb! – Neil Robertson

Barry Hawkins (Fotó: Koncz Márton) – Tudjuk, járt már korábban is Budapesten. Mire emlékszik?

– Hűha, nem sokra… Talán húsz éve lehetett, néhány napot voltam itt, ha jól emlékszem, egy fogászati beavatkozás miatt. Budán sétáltunk egy nagyot, néhány bárban is jártunk, de sajnos többre nem volt időnk. Remélhetőleg most lesz, és jobban megnézhetem ezt a szép várost! – Szereti az ilyen bemutatótornákat?

– Nem mindegyiket, de például a Távol-Keleten már jártam csodaszép helyeken, remek szervezésű tornákon. A budapesti gálákkal kapcsolatban már hallottam klassz dolgokat, főleg a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok akusztikájáról és a lelkes nézőkről. Nagyon kíváncsi vagyok, és természetesen várom a meccseket, amelyeket komolyan veszünk majd. – Novemberben az Egyesült Királyság bajnokságán fantasztikusan játszott, de a döntőben kikapott Judd Trumptól, vagyis továbbra sem sikerült megnyernie egy triple crown-viadalt…

– Nagyon csalódott voltam a finálé után, úgy éreztem, van esélyem győzni. Sajnos úgy tűnik, az ilyen jellegű, hosszú, fárasztó tornák végére mentálisan elfáradok és nem tudok a döntőben elég sokáig koncentrálni. – Mit gondol Révész Bulcsúról?

– Nagy tehetség, de nem ismerem annyira a játékát. Azt láttam, igen támadó felfogásban sznúkerezik, kíváncsi leszek a meccsünkre.