M4 Sport – Az Év Sportolója Gála: ma kiderül, kategóriánként ki a három legjobb

Mivel a győztesek kiléte a sportújságírók szavazatai alapján dől el, lennie kell nyertesnek és vesztesnek. Ahogy a sportban egy centiméter vagy egy századmásodperc dönthet, lehet, hogy itt is egyetlen szavazaton múlik, ki kapja meg a trófeát. És amíg így van, addig lesznek olyanok is, aki megsértődnek, ha nem ők nyernek. Emlékezetes ilyen eset volt például 1991-ben Horváth Mariann vívóé, aki abban az évben világ- és Európa-bajnok lett egyéniben és csapatban is, de így is csak második lett a szavazáson az úszókirálynő, Egerszegi Krisztina mögött, ezért nem vette át a második helyezettnek járó díjat. Aztán a 2012-es londoni olimpián négy magyar férfi nyert egyéniben aranyat, közülük Pars Krisztián nem fért a három dobogós közé a Syma-csarnokban tartott gálán, és amikor ezt megtudta, azonnal haza akart viharzani Szombathelyre. A következő évben is jelölték, és akkor azt mondta egy MSÚSZ-tisztségviselőnek: „Ha most sem én nyerek, rendet rakok itt.” Megint nem ő nyert – de szerencsére nem rakott rendet. A kajakos Kozák Danuta is rosszul viselte, hogy 2011-ben Csipes Tamara, a későbbi években pedig többször Hosszú Katinka mögött csak második lett – mígnem 2018-ban ő is elnyerte végre az Év női sportolója díjat.