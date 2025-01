Böde-Bíró Blanka: Ez az érem nagyon magas polcra került

A női kézilabda-válogatott két Bajnokok Ligája-győztes csapatot előzött meg a hagyományos csapatsportágak versenyében, ez azért nem kis bravúr. Az év csapatának járó díjat fülig érő szájjal Böde-Bíró Blanka vette át, akinek a szíve alatt már egy csöppség növekszik.

„Azért kicsit meglepődtünk, hogy mi végeztünk az első helyen, de azt is tudjuk, hogy a válogatott eredményei gyakran többet nyomnak a latban, mint a kluboké – kezdte a nemzeti együttes csapatkapitánya. – Persze a Ferencváros vízilabdacsapata tavaly minden sorozatban az élen végzett, ahol elindult, ami óriási teljesítmény. Annak is nagyon örültünk, hogy az év edzője kategóriában Golovin Vla­gyimir nyert, úgy gondolom, ez az este feltette az i-re a pontot, ami a 2024-es évet illeti.”

Böde-Bíró Blanka azonban nemcsak az előző esztendő szerepléseit, hanem a 2021 óta tartó olimpiai ciklus történéseit is felelevenítette, hiszen valóban világosan látszott a csapat fejlődési íve az évek alatt, az utolsó esztendőben pedig sikerült a válogatottnak megmutatni a valódi arcát, és végre rátalált a győzelmekhez vezető útra. Amíg korábban nem tudott egy tornán vagy éppen az adott mérkőzésen végig kiegyensúlyozottan teljesíteni, a decemberi, részben hazai rendezésű, bronzéremmel záruló Európa-bajnokságon már végig magas szinten kézilabdázott a válogatott, aminek nagy siker lett az eredménye.

„A hazai közönség rengeteget segített az Eb-n, itt már hatványozottan éreztük, hogy együtt, egymásért csúszva-mászva sikereket tudunk elérni. Azt hiszem, ez volt a legfontosabb tényező a bronzérem elérésében – folytatta a kiváló kapus. – Nekem már az óriási megtiszteltetés, amikor a válogatott mezében pályára léphetek, ehhez jött még hozzá, hogy érmet is szereztünk saját közönségünk előtt, hiszen a végjátéknak is otthont adó Bécsben is szinte hazai pályán játszhattunk a szurkolóink jóvoltából, ez az eredmény nagyon magas polcra került nálam is.”

Böde-Bíró Blanka természetesen nagyon várja, hogy visszatérjen a válogatottba, de mivel kisbabát vár, ennél is sokkal fontosabb időszak következik az életében.