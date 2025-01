Luke, az erő legyen veled! – Moncz Attila publicisztikája

LIONEL MESSI, Cristiano Ronaldo, Pelé, Boris Beck­er, Coco Gauff, Martina Hingis, Max Verstappen, Usain Bolt, Ronnie O’Sullivan, Luke Littler. Kemény névsor, de a Sky Sports bevállalta, hogy a végére odateszi a 17 éves korában a PDC-darts­világbajnokságot megnyerő brit tinédzsert. Közös jellemzőként pedig annyit írt oda a brit médiatársaság, hogy fiatalon robbantak be a saját sportágukba, és bár nem mindenkiből lett korszakos egyéniség, rendre nagyot alkottak. Természetesen Littler esetében ez még megelőlegezett bizalom (az első teljes profi évében nyert tíz titulus vagy a minapi vb-cím dacára is az!), viszont talán már ebből is látszik, hova lehet őt elhelyezni a sportág vagy éppen az egyetemes sport univerzumában.

Fontos kitétel, hogy rá nem úgy kell tekinteni, mint a sportág megváltójára, arra a dartsnak nincsen szüksége. A sportág a PDC égisze alatt jól prosperáló üzlet, amelynek a szerelvényére „oldalkocsiból” itthon is, külföldön is többen megpróbálnak minimum csúsztatásos marketinggel felkapaszkodni, de ennek kis túlzással annyi értelme van, mint az én futballtudásomat összehasonlítani Alphonso Daviesével. Én is játszottam szélső hátvédet, ő is, ahogyan a PDC-ben is dartsoznak, meg mondjuk a WDF-ben is. Csak a szintek között van egy kis különbség. Littler „mindössze” új szintre emeli, emelheti a sportágat, mert az látható, minden ajtó kinyílik előtte. David Beckham már neki küld üzenetet a világbajnokság előtt, Aaron Ramsdale és Declan Rice (két angol válogatott labdarúgó) tőle kér fotót, nem pedig fordítva, és neki, mint hithű Manchester United-szurkolónak Sir Alex Ferguson tart idegenvezetést az Old Traffordban, nem egy sima erre szakosodott guide.

Mi itt, Magyarországon Szoboszlai Dominik kapcsán csak ismerkedünk egy sztársportolót övező hype-pal, Littler körül Nagy-Britanniában ez létező fogalom. A Google például kimutatta, hogy a brit sportolók közül 2024-ben (a 65 érmet, benne 14 aranyat hozó párizsi olimpia, illetve az angol ezüsttel véget érő labdarúgó Európa-bajnokság esztendejében!) az ő nevére kerestek rá a legtöbben. Ha kicsit tágítjuk a kört és a teljes világot nézzük, „csak” bronz jár neki, Kate Middleton (Katalin walesi hercegné) és Donald Trump, a hamarosan hivatalba lépő amerikai elnök mögött, de például III. Károly király előtt. A BBC-nél ő lett az év fiatal sportszemélyisége, a „felnőttek” között csak a női 800 méteres síkfutásban olimpia bajnok Keely Hodgkinson előzte meg. Ilyen előzmények után ki csodálkozik azon, hogy a Target Darts a hősünk nevére márkázott mágneses dartstáblából csak a karácsonyi piacon százezret adott el Nagy-Britanniában?!

Ennek a hatása pedig idővel a sportágban is jelentkezni fog, és alighanem még magasabb lesz a színvonal. Persze, most Littler verhetetlennek tűnik, de hittük már ezt Phil Taylorról vagy Michael van Gerwenről is, aztán mindig jött valaki, aki az ő menetelésüket is megfékezte. Vélhetően Littlernek is meglesz a maga „nemezise”, de abban a tekintetben örökre ő lesz az első, hogy egy másik kor gyermekeként ért fel a csúcsra. Ő már nagyon messze jár a füstös kocsmákban dobálózó dartsosok prototípusától (oké, súlyban azért jelenleg versenyképes velük), ahogyan nem is „tenyésztett” sportoló. „A közösségi média korának embere – mondta róla Dan Plumley, a sheffieldi Hallam University sportgazdasági szakértője. – Képes volt kapcsolatot teremteni a labdarúgók mellett például az influenszerekkel is. Olyan emberek vannak körülötte, akik valóban a fiatalabb generáció közösségi médiás terében mozognak.” Azt pedig én teszem hozzá, hogy nem is restek azt használni, hiszen a 2024-es torna közbeni kebabozástól a Formula–1-es pilótákkal való dobálózásig mindent sikerült a platformjain dokumentálni. Az Instagram-oldala például „kilőtt” az űrbe, hiszen a 2024-es vb előtt még csak 4000 követője volt, egy-egy vb-ezüsttel és -arannyal később ugyanez a szám már 1.8 millió!

Persze, a „Luke the Nuke-hatás” (nem én hívom így, hanem beceneve – Atomfegyver – után a BBC) nem csupán ezen látszik. Hanem például az utánpótlásrendszeren is. A JDC, a PDC korosztályos alapszervezete égisze alá 115 akadémia tartozik (benne bolgár és mongol „kirendeltséggel”, fájdalom, magyar még nincs köztük), úgy 3000 játékossal. Mindkét szám egy év alatt nőtt a duplájára. De jöhetünk a brit dartsklubokkal is, amelyekkel kapcsolatban a 60-80 százalékos létszámnövekedés átlagosnak mondható, ahogyan az is, hogy általában maximalizálni kellett a létszámot, a kimaradók pedig csak a várólistában bízhatnak. A levelek meg jönnek és jönnek a szülőktől, akinek a szemét Littler nyitotta fel. Évekig lehetett sznob eleganciával legyinteni a dartsra, csak amikor egy 17 éves srác évi (minimum!) egymillió fontot tesz zsebre a pénzdíjakból, a szponzori pénze pedig ennél is több, így aztán nem jelent gondot, hogy a szüleinek házat vegyen, akkor azért az „ősök” is meglátják ebben a lehetőséget. Nyilván nem lesz mindenkiből Luke Littler, sőt 99 százalékos biztonsággal meg sem közelítik őt a most dobálók, de mi van, ha mégis… Nem is beszélve az egyéb hozadékról, amiről például az egyik klubtulajdonos beszélt: „Itt nem csupán a dartsról, hanem a matematikáról is szó van. A dartsozó gyerekek jobban számolnak, hihetetlenül jók matematikából. Én meg még mindig próbálok az ujjaimon számolni…”

Az egészből talán a legnagyobb hasznot azonban Barry Hearn, a PDC-t 2001-ben átvevő üzletember húzza. Amikor jött, a Sky csupán évi 100 ezer fontot fizetett minden közvetítési jogért, de azt is csak egy olyan párbeszéd végén, amelyben Hearn jelezte, nagyon nehéz úgy tárgyalni, hogy a beszélgetés közben az egyik heréjét a társaság főnöke szorongatja. Mire Vic Wakening, a sportosztály akkori főnöke így felelt: „Nem, Barry, tévedsz. Mindkettőt szorongatom…” Ma a szerepek felcserélődtek, és Hearn gyakorlatilag bármit el tud érni, nem utolsósorban az általa aranytojást tojó tyúknak minősített Littler segítségével. A Sky a minap írta alá az új, ötéves szerződést 125 millió fontért. Az évi 25 millió font több mint a kétszerese az előző jogperiódusban fizetett összegnek, de ahol a Netflix és az Amazon is beszáll a versenybe, ott meg kell nyomni a ceruzát. (És nem is lesz minden kiemelt torna a csatornán, jut belőlük az ITV-nek is.) Persze ha a másik oldalon esetenként több mint hárommillió néző ül (a 2024-es Luke Humphries–Luke Littler vb-döntőt 3.7 millióan követték a csatornán, ami a Skynál a „futballon kívüli” univerzum valaha volt legmagasabb nézettsége!), meg ott van a PDC-vb megnyújtásának ígérete, akkor ezt alá kell írni és kész. Igen, a következő világbajnokság már szinte biztosan 128-as főtáblával indul, négy nappal hosszabb lesz – ami minden érintettnek sokkal javadalmazóbb. Négy nap, nyolc session, 32 órával több műsoridő, 25 ezerrel növekvő helyszíni jegyeladás, irány az anyagi Kánaán!

„Hétéves kora óta figyeljük a fejlődését. Rajta volt a radarunkon, de sohasem gondoltuk volna, hogy ez megtörténik. De már tudjuk, hogy a Littler-mánia világszerte elterjed – jegyezte meg Hearn. – És végre eljött az ideje, hogy beszólhassak a feleségemnek, aki folyton azt mondta, nem szereti a dartsot. Most meg egyetlen nyilat sem hajlandó elmulasztani, ha Luke dob. Jön egy új rajongói generáció, nekünk pedig készen kell állnunk arra, hogy az ő szokásaikat kihasználjuk.”

És ebben benne van az új területek (Afrika, Dél-Amerika) meghódítása, illetve a már „megjelölt” területeken való terjeszkedés is. Szaúd-Arábia már „sírva könyörög” egy PDC-tornáért, de Hearn megmondta, amíg a jelenlegi alkoholtörvény van érvényben, eszükben sincs odamenni. De higgye el mindenki, öt éven belül eljutnak oda. Hogy miért öt év? Mert a promoter azt jósolta, öt éven belül megduplázza a versenyek jelenleg évi 20 millió fontos összdíjazását.

