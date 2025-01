Kriszt Sarolta három egyéni csúcsot is megjavított ötpróbában

A hazai szövetség (MASZ) beszámolója szerint a MATE-GEAC 18 éves versenyzője vasárnap 60 gáton 8.50 másodpercre faragta eddigi 8.59-es egyéni legjobbját, majd 1.76 méteres sikeres kísérletével hat centimétert javított magasugrásban, súlylökésben 10.40 métert, távolugrásban 602 centimétert ért el, végül 2:09.66 perces idejével több mint tíz másodpercet javított 800 méteres egyéni csúcsán, ezzel egyéni rekordját 4327 pontra módosította.

„Maximalista vagyok, így nagyobb összpontszámot vártam, ám a magasugrás miatt megérte az egész. Két éve küzdök ezzel a számmal, és sehogy sem akart javulni, pedig éreztem, hogy bennem van a nagyobb magasság. Verseny közben el sem hittem, hogy tényleg sikerültek az ugrások. A súlylökést sajnos elrontottam, és a gátban is érzek még sokat, a távolugrásnál borzalmasan fáradt voltam, de örülök, hogy összekapartam egy hat méter fölötti eredményt, a nyolcszáznál pedig tudtam, mit tudok futni, de az utolsó körben azért szidtam magam, hogy minek is csinálom én ezt. Örülök a negyedik helynek is, kezdésnek jó lesz” – összegzett a MASZ honlapjának Kriszt Sarolta.

Ugyanezen a viadalon Szűcs Szabina is ígéretesen kezdett, 60 gáton 8.41-es egyéni rekordot ért el, majd magasugrásban is beállította legjobbját (179 cm), a súlylökést és a távolugrást még vállalta, de utóbbi versenyszámban három belépett kísérlet után feladta versenyt.

Enyingi Patrik 46.86-tal harmadik lett 400 méteren a franciaországi Nantes-ban rendezett bronz kategóriás versenyen.