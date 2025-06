Négy számban is a legjobbját érte el: Kriszt Sarolta bemutatkozott a világnak Götzisben

Kriszt Sarolta a világ legjobbjai között szerepelt jól (Fotó: MATE GEAC)

NÉGY SZÁMBAN IS az egyéni legjobbjával, 6225 pontos U20-as országos csúccsal zárta a hétpróbát Götzisben Kriszt Sarolta. A MATE-GEAC fiatal tehetsége először vehetett részt a többpróbázók legnagyobb megméretésén, a Hypo-meetingen, és a világ legjobbjaival egy mezőnyben versenyezve tizedik lett.

„Próbáltam úgy hozzáállni a hétvégéhez, hogy ne számolgassak, csak hozzam ki magamból, amit tudok, és csináljam végig – mondta a még csak 18 éves atléta. – Nagyon jó élmény volt kint lenni, rengeteg néző volt.”

Olyan klasszisokkal versenyezhetett együtt, mint amilyen a végül minden idők második legjobb eredményével, 7032 ponttal diadalmaskodó Anna Hall, az Európa-bajnoki ezüstérmes Adrianna Sulek-Schubert, a fedett pályán vb-bronz­érmes Sofie Dokter vagy a sérülés miatt ezúttal sajnos idő előtt kiszálló, vb-4. és olimpiai 7. Krizsán Xénia.

„A száz gát mindig kritikus pontja a hétpróbának, mert a jó kezdés sokat számíthat. Az idén korábban már gátaztam egyet, az sem lett rossz, egyéni csúcs, de tudtam, képes vagyok még jobbat futni. Végig koncentrálni tudtam, csak magamra figyeltem, 13.35 lett, amivel fél másodpercet javítottam a legjobbamon. Magasugrásban valamiért mentálisan nem voltam teljesen ott, ez volt az egyetlen szám, amelyben úgy érzem, nem hoztam ki magamból mindent. Százhatvannyolc centit ugrottam, az azt megelőző két magasságot viszont harmadikra meg tudtam oldani, ami mindenképp erőt adott. A súlylökésem eléggé kezdetleges, az elsőt helyből, a második-harmadik kísérletet félfordulatból löktem, még csak most tanulom a forgásos technikát (mégis 11.89-es egyéni csúcsot dobott – a szerk.) – összegezte az első napot.

A 200 méter szintén 23.43-as egyéni legjobbat hozott neki, ami összesítésben a negyedik idő volt a mezőnyben. Ekkor még a 15. helyen állt, saját bevallása szerint nem aludt jól, vasárnap mégis sikerült öt helyet javítania. Távolugrásban olyan „biztonsági” ugrással repült 623 centire, amelynek a nekifutása végén még a deszkát sem érintette. Gerelyhajításban az idén dobott már 45 méternél nagyobbat is, ezúttal 42.97 méterre szállt a gerely.

„A nyolcszáz méter előtti perceket minden többpróbázó utálja, ráadásul most az utolsó pillanatokban változtattak a futambeosztáson. Kiderült, hogy van egy amerikai lány, akinek hasonló ideje van, mint nekem. Furcsán futott, mindenképp be akart jönni elém. Ez nem sikerült neki, viszont folyamatosan nekem futott, ezért mindketten többször is megbotlottunk. Még nem volt ilyen élményem, de ezt is meg kell tanulni. Végül ez is egyéni csúcs lett, aminek ugyanúgy örültem” – beszélt a 2:08.38-as 800 méteréről.

A 6225 pontos teljesítményével a napokban érettségiző fiatalnak a tokiói világbajnokság is elérhető közelségbe került, de egyelőre szeretne a vizsgákra, majd az augusztusi U20-as Európa-bajnokságra összpontosítani.