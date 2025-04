Atlétika: „Úgy érzem, hosszú távon bíznak bennem” – Kriszt Sarolta

A mögöttünk hagyott fedett pályás idény a franciaországi Aubiere-ben rendezett versenyről maradhat emlékezetes a 18 éves Kriszt Sarolta számára, hiszen az ezüst kategóriás viadalon ötbróbában 4327 pontos egyéni csúccsal a negyedik helyen zárt, egyúttal 60 méteres gát-, 800 méteres síkfutásban, valamint magasugrásban is egyéni rekordot javított.

„Leginkább a magasugrásban elért 176 centinek örülök, mert ez a tavalyi eredményehez képest tíz, az egyéni csúcsomat nézve pedig hat centis javulást jelent” – mondta a MATE-GEAC kiválósága, hozzátéve, hogy régóta várta már az előrelépést ebben a versenyszámban.

A 4327 pont egyébként az előkelő harmadik helyet jelenti az U20-as világranglistán. Az édesanyja, Körmendy Katalin, valamint Máté Alpár által felkészített ígéret az U18-as korosztályban többek között EYOF-arannyal és Eb-ezüsttel büszkélkedhet, az idén pedig a második évét tölti az U20-asok között.

„A szabadtéri szezont a tervek szerint Ausztriában kezdem május végén. Meghívást kaptam Götzisbe, ahol nagyszerű hangulatú és színvonalú versenyt rendeznek a hétpróbázóknak. Az ottani eredményem újabb visszaigazlást adhat az eddig munkámról. Szeretném jól indítani a szabadtéri idényt, amelyben

az idén célba veszem a hatezer pontos álomhatárt.

Ez már nincs olyan messze tőlem. Az évben a fő versenyem pedig a tamperei U20-as -Európa-bajnokság lesz, amelyre a legjobb formámban szeretnék érkezni.”

Az aubiere-i versenyen balról: Körmendy Katalin, Kriszt Sarolta és Hladony Sándor masszőr Forrás: MASZ

Kriszt Sarolta tavaly is járt világversenyen az U20-asok között, akkor a perui fővárosban, Limában gátfutásban hibázott, így végül nem ért el helyezést.

„Ez volt az első világbajnokságom és egyben Európán kívüli versenyem is. Egész évben a vébére igyekeztem kihegyezni a formámat, ezért természetesen csalódott voltam, hogy nem sikerült kihozni magamból a legtöbbet. Viszont olyan értékes tapasztalatokat szereztem, amelyeknek a jövőben hasznát vehetem. Az egyik tanulság az volt, hogy egy ilyen távoli versenyen sokkal több időre van szükségem az átállásra, akklimatizálódásra. És azt is megtanultam, hogy milyen az, amikor valamit nagyon akarok, és nem sikerül elérnem. Korábban hasonló bukás még nem fordult elő a pályafutásomban, de ezt is tudni kell kezelni.”

A sokra hivatott többróbázó évek óta a hazai atlétika egyik kiemelkedő reménységének számít, és egyáltalán nem éli meg teherként, hogy – a ranglistákon elfoglalt helyezései alapján is – jó eredményeket várnak el tőle a korosztályos nemzetközi megméretéseken.

„Az legyen a legnagyobb baj, hogy esélyes vagyok! Egyébként legfeljebb én helyezek nyomást saját magamra. Szerencsés vagyok, mert

a szövetség és az egyesületem részéről sem tapasztalok túlzott elvárásokat,

nem kell eredménykényszerben versenyezzek. Úgy érzem, hogy hosszú távon bíznak bennem. Ezzel együtt én mindig igyekszem a maximumot nyújtani. Nem vagyok türelmetlen, és tudom, hogy van még időm, de ha az idén még nem is, jövőre már a felnőttek világversenyén is szeretnénk részt venni. Erre az Európa-bajnokság remek alkamat kínálna.”

(Kiemelt képünkön: Kriszt Sarolta Forrás: MASZ)