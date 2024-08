Atlétika: Kriszt Sarolta a perui U20-as vb-re hegyezi a formát

A MATE-GEAC 17 éves hétpróbázója, Kriszt Sarolta két éve U18-as Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett Jeruzsálemben, tavaly aranyat nyert a maribori EYOF-on, az idén pedig az augusztus végi, limai U20-as világbajnokságra készül a korosztály elsőéveseként.

Az elmúlt esztendőben a legjobb hazai U18-as leányatlétának választott kiválóság az év elején sérülésből igyekezett felépülni, majd egyre jobb formát mutatott. Remek eredményei közül is kiemelkedik, hogy

júniusban a felnőtt országos bajnokságot 400 méteren 52.56 másodperces U20-as magyar csúccsal nyerte meg.

A korábbi rekordot Bátori Noémi tartotta 1989 óta 52.93-mal.

Kriszt Sarolta a felnőtt ob-n 35 éves U20-as csúcsot döntött meg 400 méteren Forrás: MASZ

A 400 méter azonban nem tartozik a hétpróba versenyszámai közé, ezért a múlt hét végén rendezett szolnoki U20-as ob-n Körmendy Katalin és Máté Alpár tanítványa 100 méteres gátfutásban, magasugrásban és 800 méteren indult. Előbbi két számban aranyat, utóbbiban ezüstöt érdemelt ki.

„Ez az országos bajnokság teljes mértékben a világbajnoki felkészülést szolgálta és hasznos visszajelzéseket adott – mondja a sokra hivatott atléta. – A gátat leszámítva viszont most az eredmények nem tükrözték, hogy milyen formában vagyok. Bízom benne, hogy Peruban ki tudom magamból hozni a legjobbat, a formát egyértelműen a vébére hegyezzük ki. A tavaly októberben elszenvedett sérülésem miatt három hónapot kihagytam, és áprilisban még látszódott, hogy nincs meg bennem a kellő munka. De azóta sokat dolgoztam, technikailag is fejlődtem, a felkészülés hajrájában pedig már csak néhány dolog csiszolása van hátra. A világbajnokságon is az lesz a célom, mint minden versenyen.

Ha úgy érzem, hogy mindent megtettem, elégedett leszek.

Kriszt Sarolta a szolnoki U20-as ob-n két arany- és egy ezüstéremmel hangolt a korosztályos vb-re Forrás: MASZ

Sarolta azért is lehet bizakodó, mert jelenleg az U20-as világranglistán 5956 ponttal az előkelő második helyen áll.

„Érdekesség, hogy az U20-as világranglistán abban a sorrendben állunk az első három helyen, amelyben két éve az U18-as Eb-n is végeztünk. Előttem a horvát Jana Koscak, mögöttem a német Pia Meßing. Akikkel versenyeztem már, azokat az ellenfeleket ismerem, viszont az Európán kívüli országok hétpróbázóiról nem tudok sokat.

Mindig lehetnek meglepetések, de a világranglista azért nagyjából reálisan mutatja az erőviszonyokat.

Remélem, hogy egy nagyon jó, emlékezetes versenyt fog hozni a vébé.”

(Kiemelt képünkön: Kriszt Sarolta Fotó: Szalmás Péter/MOB-Média)