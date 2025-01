Gulyás Michelle lett az Év női sportolója

Az újpestiek 24 éves öttusázója nem akármilyen évet tudhat maga mögött, hiszen sokáig az is kérdéses volt, ott lehet-e a párizsi olimpián. Végül a hazai sportági szövetség öt jelölte ki Erdős Ritával szemben, a döntést pedig remek teljesítménnyel, olimpiai aranyéremmel támasztotta alá. Gulyás ráadásul világcsúccsal nyerte meg a hagyományos öttusa utolsó olimpiai aranyát.

„Gyulai Zsolt elnök úr szerencsét hoz nekem, ebben az évben minden díjat tőle vehettem át – mondta a színpadon Gulyás Michelle. – Nehéz év volt, úgy éreztem, hogy ha leküzdök egy nehézséget, jön egy másik, ami a helyébe lép. Hatalmas hittel, kitartással, küzdéssel és a támogatói közegemnek hála sikerült ezeket az akadályokat leküzdeni és megvalósítani a gyerekkori álmomat. Hálás vagyok Balogh Gábornak, a Magyar Öttusaszövetség elnökének, amiért bízott a képességeimben.”

A kategóriában egyébként a győztes Gulyás Michelle mellett az olimpiai bajnok tekvandós, Márton Viviana valamint az olimpián és Európa-bajnokságon is All Star-csapattag, Eb-gólkirálynő kézilabdázó, Klujber Katrin került be a legjobb háromba.