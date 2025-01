„Ez teljességgel hihetetlen!” – Shaun Murphy a sznúker Masters megnyerése után

A már 42 éves Murphy kiemelkedően játszott, szórta a magas brékeket, lökött 134-et, 126-ot, 116-ot és 100-at is, de ezeken kívül is elért még hosszú pontsorozatokat. Wilson sem játszott rosszul, de hiába zárkózott fel 8:4-ről 8:7-re, Murphy megnyerte a következő két frémet, és ezzel a mérkőzést is.

Murphy másodszor szerezte meg a Paul Hunter-trófeát, és ez volt a negyedik Triple Crown-sikere (1x világbajnokság, 1x Egyesült Királyság bajnoksága, 2x Masters). Mostani sikeréért 350 ezer fonttal is jutalmazták (171 millió forint), ekkora összeget egyetlen korábbi tornagyőzelméért sem kapott.

„Ez teljességgel hihetetlen – mondta Murphy a döntő után. – Simán azt gondoltam, hogy már elmúltak azok a napok, amikor versenyben lehetek egy Triple Crown-diadalért. Akadt egy-két csúnya vereség, már azt hittem, hogy démonjaim vannak. A 2015-ös vb-döntő elvesztése eléggé megviselt, és ugyanígy a 2021-es vb-finálé kudarca is.”

„Egy ideje már Peter Ebdonnal dolgozok (a 2002-es világbajnok – a szerk.), és ez mentett meg attól a negatív spiráltól, amibe belekerültem. Sokat foglalkoztunk a mentális résszel, mindenki tudja, hogy Peter ebben mennyire erős volt. Úgy éreztem, hogy kissé elgyengültem, és ebben egyet is értett. Ezen dolgoztunk, hogy ismét acélosabb, keményebb legyek, hogy semmi esélyt se adjak, és hogy a támadójátékomat játsszam, amikor lehetőség nyílik rá."

„Ez a győzelem feléleszti a reményemet, hogy újra megnyerhetem a világbajnokságot. Bizonyítottam magamnak, hogy tudok még ilyen nagy tornát nyerni, így tehát úgy megyek majd a Crucible-be, hogy tudom, képes vagyok rá!"

SZNÚKER, MASTERS, LONDON

DÖNTŐ

Shaun Murphy (angol)–Kyren Wilson (angol) 10:7