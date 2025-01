Darts-vb: Peter Wright úgy érzi, nincs mentsége a kiesés után

Sokáig nem úgy tűnt az első szerdai elődöntő után, hogy Gerwyn Price majd búcsúzóként nyilatkozik a Chris Dobey elleni meccs után, hiszen az elején 2:0-ra is vezetett már – mégis az angol örülhetett, 5:3-ra megnyerve a találkozót, amivel pályafutása során első alkalommal játszhat világbajnoki elődöntőben. A korábbi világbajnok Price a mérkőzés után elmondta, valóságos rémálom volt neki a mostani torna, mert évek óta őt kínzó fülbaja kiújult.

„Olyan érzés, mintha egy medencében úsznék, és bedugulna a fülem. Nagyon zavaró, aztán persze ki tudom »pattintani«, de néhány perccel később ismét olyan, mintha bedugult volna a fülem. Nagyon zavaró, valóságos rémálom, és már évek óta küzdök vele. Most antibiotikumokat szedtem egy hétig, de nem segített, úgyhogy azt hiszem, a világbajnokság után felkeresek egy fül-orr-gégész specialistát. Már régóta esedékes lett volna, és sok időpontot el is mulasztottam, mert mindig kikötöttem valamilyen tornán, és dartsoztam” – árulta el Price a Dobey ellen elveszített mérkőzése után.

Az esti programban aztán búcsúzott a tornától a kétszeres világbajnok Peter Wright is, aki pedig arra készült, hogy idén harmadszor is magasba emeli a végső győztesnek járó Sid Waddell-trófeát. Ez az álma azonban legalább egy évvel eltolódott a Stephen Bunting elleni vereség után.

„Nincs mentségem a vereségre, Stephen sokkal jobban játszott nálam, és akár hamarabb is lezárhatta volna a meccset, de végül sikerült két szettet nyernem. Jobban is megizzaszthattam volna, de nem jártam sikerrel. Igazából véve nem voltam Stephen ellenfele, és csak magammal játszottam, és még azzal is küzdöttem, hogy oda dobjam a nyilakat, ahova menniük kéne. Összességében egyébként azt hiszem, jól játszottam a világbajnokságon, három szép győzelmem is volt, nyertem a világbajnok Humphries ellen is. Idén nem is kell olyan sok mindent megvédenem, csak az Európa-bajnokságon vagyok címvédő, úgyhogy bizakodva várom az év hátralévő részét” – összegezte vb-szereplését és tekintett előre 2025-re az 51 éves skót.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Peter Wright (skót, 17., 92.41)–Stephen Bunting (angol, 8., 95.55) 2:5

Luke Littler (angol, 4., 101.54)–Nathan Aspinall (angol, 12., 96.31) 5:2

KORÁBBAN

Chris Dobey (angol, 15., 95.38)–Gerwyn Price (walesi, 10., 92.74) 5:3

Michael van Gerwen (holland, 3., 103.10)–Callan Rydz (angol, 103.88) 5:3