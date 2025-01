Littler lesz Bunting ellenfele a darts-vb elődöntőjében

Peter Wright–Stephen Bunting

Az esi program első negyeddöntőjében az előző körben fantasztikus formában dobó skót Peter Wright az angol Stephen Buntinggal találkozott, és ezúttal nagyon messze volt a legjobb formájától. Az előzetesen esélytelenebb angol versenyző viszont remekül kiszállózott, és be is húzta az első négy szettet – miközben Wright rengeteget rontott, és meg sem tudta közelíteni a Luke Humphries elleni játékát. A korábbi kétszeres világbajnok az ötödik szettben tudott először két leget nyerni egymás után, amivel rögtön meg is nyerte a játszmát, majd a hatodikban is jobban bizonyult ellenfelénél, így feljött 4:2-re a szetteket tekintve. A hetedik játszmában viszont ismét Buntill volt a pontosabb, ennek köszönhetően pedig le is tudta zárni a találkozót, így 5:2-es győzelemmel bejutott a legjobb négy közé.

Luke Littler–Nathan Aspinall

A második negyeddöntőben – amelyet a délutáni negyeddöntőből már továbbjutó Chris Dobey is a helyszínen tekintett meg – az előzetesen is esélyesebb Luke Littler semmit nem bízott a véletlenre, magabiztos játékkal győzte le Nathan Aspinallt, aki nem tudta megnehezíteni ellenfele dolgát. A 17 éves angol klasszis stabil játékkal hozta az első két szettet hozta, majd ugyan szépített Aspinall, de a folytatásban megint Littler volt a jobb – aki ellentétben a tornán eddig mutatott teljesítményével ezúttal a kiszállóknál is meggyőzően teljesített. Az elveszített harmadik játszma után a negyedik és az ötödik szett megint Littleré lett, ezután Aspinall újra nyert egy játszmát, de ennél közelebb már nem tudott kerülni riválisához. A hetedik szettben megint pontosan dobott Littler, aki végül 100-as átlag felett dobva, 5:2-es győzelemmel jutott be az elődöntőbe, ahol majd a Wrightot búcsúztató Buntinggal csap össze a fináléért.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Peter Wright (skót, 17., 92.41)–Stephen Bunting (angol, 8., 95.55) 2:5

Luke Littler (angol, 4., 101.54)–Nathan Aspinall (angol, 12., 96.31) 5:2

KORÁBBAN

Chris Dobey (angol, 15., 95.38)–Gerwyn Price (walesi, 10., 92.74) 5:3

Michael van Gerwen (holland, 3., 103.10)–Callan Rydz (angol, 103.88) 5:3