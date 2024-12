Szuper Levente az Ügetőszilveszterről: Ez egy komoly adrenalinlöket, ezt a csodát meg kell élni

„Különleges élmény mindenkinek, aki kipróbálhatja. Nekem ez az érzés még egy régi Bud Spencer, Terence Hill filmből jön, amikor utóbbi hajtott. Ez egy tradicionális esemény, egy jól bevált program, ahol jó érzés régi ismerősökkel találkozni. Tegnap voltam éppen edzeni, megismerkedtem a lóval, készülünk nagyon” – kezdte Szuper Levente.

A korábbi válogatott ezt követően a kezdetekre tekintett vissza: „Nekem elsősorban a lovakkal indult a kapcsolat, húsz évig volt egy lovastanyám, a mai napig a családnak vannak lovai, az állatok szeretete mindig is központi téma volt. Emellett volt ismeretség a Kincsem Parkba is, a kettőt összekevertük, így kerültem oda, legelőször 2012-ben hajtottam, ha jól emlékszem. A lovak közelsége borzasztóan jó hatással van az emberre, ezt a csodát meg kell élni, ez egy komoly adrenalinlöket is, s ennek a csúcsa ez a rendezvény.”

