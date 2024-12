Olimpia 2036: februárban lehet hivatalos Dél-Afrika pályázata

Siker esetén az ország történelmet írna, hiszen az afrikai földrész még nem adott otthont olimpiának. Az újraválasztását követően negyedik elnöki ciklusában járó Hendricks optimista a pályázattal kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy a kormány erős támogatást nyújt a kontinens első olimpiájához.

Kiemelte: februárban kell hivatalosan a kormányhoz fordulniuk az olimpia ügyében, amely még ugyanabban a hónapban dönt a pályázat jóváhagyásáról. Hozzátette: januárban önkormányzati választások lesznek, és addig az érintett politikusok nem tudnak érdemben foglalkozni a témával.

Hendricks elárulta azt is, hogy a pályázati anyag elkészítését Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének októberi látogatása ihlette.

„Az elnök úr a támogatásáról biztosított, hogy legyünk olimpiát befogadó ország. Vannak más érdeklődök is, például Egyiptom, Katar, Szaúd-Arábia vagy Németország, hogy néhányat említsek. Ez még a kezdeti szakasz, ahol mindenkivel konzultálnunk kell, a szövetségekkel, a kormánnyal, az ország államfőjével, hogy támogassanak minket a törekvésünkben” – fogalmazott a dél-afrikai ötkarikás vezető, aki igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a szándékuk komoly és a körülmények javultak az elmúlt években.

Ezzel arra utalt, hogy Dél-Afrika ugyan 2015-ben elnyerte Durban városával a 2022-es Nemzetközösségi Játékok rendezési jogát, ám 2017-ben pénzügyi okok miatt mégis visszalépett, és az angliai Birmingham lett a beugró. Ezért kérdések vetődtek fel, hogy az ország felkészült-e egy olimpiai léptékű esemény megtartására.

Az idei párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a vendéglátó. A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A tizenkét év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek. Dél-Afrika mellett már kinyilvánította szándékát többek között Chile, az indiai Ahmedabad, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.