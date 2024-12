Csampa Zsolt: Több éves munka sikere, hogy mindenütt vannak magyarok

Magyarok mindenütt: Taskentben tartotta a hétvégén a Nemzetközi Vívószövetség (FIE) a tisztújító kongresszusát, s amellett, hogy az elnök továbbra is az üzbég-orosz származású Aliser Uszmanov maradt (továbbra is felfüggesztett státuszban: az ukrán-orosz háború kitörése után függesztette fel elnöki ténykedését, azóta a görög Mannolisz Kaciadakisz átmeneti elnökként ténykedik, s ezt a szombati kongresszus is megerősítette) szinte valamennyi fontos bizottságba megválasztották a magyar jelölteket.

Szombaton az vált biztossá, hogy a FIE végrehajtó testületének tagja lett Tamás Henriette, a Magyar Vívószövetség főtitkára – mellette a bírói bizottságba Varga Katalin, az ügyvédi bizottságba Czeglédy Edina, a marketing bizottságba Prosits Attila, az orvosiba Kamuti Jenő, az etikaiba pedig Soproni Szabó Benedek került be.

A diplomáciai „sikercunami” kapcsán természetesen megkerestük Csampa Zsoltot, a Magyar Vívószövetség elnökét.

„Ez a történelminek is mondható siker egyfelől köszönhető a magyar vívás tradíciójának, amelyet gondosan ápolunk, másfelől annak a szakmai munkának, amelyet évek óta végzünk. A nálunk megrendezett versenyek, események mind azt mutatják, hogy a nemzetközi vívócsalád tagjai szeretik, amit csinálunk, támogatnak minket” – mondta az elnök.

A szombati eredményes napot követte a vasárnap, s ez újabb sikert hozott, hiszen a FIE egyik alelnökévé választották Tamás Henriettét – az amerikai Donald Anthony és az egyiptomi Abdelmonaim Elhusseini mellett.

„Legutóbb Kovács Pál volt a FIE alelnöke – jegyzete meg Csampa Zsolt, mi pedig ehhez hozzátesszük, hogy az egykori kardklasszis 1980 és 1983 között töltötte be a pozíciót. – Szerénytelenség nélkül mondhatom: több éve dolgozunk azon, hogy az embereinket felépítsük, ennek az eredménye az, hogy a női és a veteránbizottságot leszámítva, mindenhol van magyar. A sportdiplomáciánk jó úton halad, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindez a magyar kormány, a sportállamtitkár úr és a külügyminiszter úr nélkül nem így lenne. Akadtak, akik támadtak minket azért, mert szerintük rossz irányba megyünk, ez a hétvége megmutatta, hogy nem így van.”