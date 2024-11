Weöres Szabolcs: A Vendée Globe volt életem álma

A nagy presztízsű viadal honlapján megjelent interjú elején a szerző bemutatja az 51 éves magyar vitorlázót – egyben triatlonistát –, aki az Optimisttól és a Balatonról indulva különböző hajóosztályokon keresztül eljutott a tengeri vitorlázásig, tagja volt a dél-afrikai Shosholoza csapatnak a 32. Amerika Kupán, majd mentorának, Fa Nándornak az útmutatásával megismerkedett az egytestű hajók nemzetközi nyílt osztályával (IMOCA), mostanra pedig készen áll a nagy kihívásra. Az Owen Clark által tervezett, 2007-ben vízre bocsátott hajóval vág neki a kikötés nélküli földkerülésnek. Dee Caffari egykori Avivájával, amely később a Stark nevet viselte, a finn Ari Huusela utolsó célba érkezőként teljesítette az előző Vendée Globe-ot 2021 márciusában.

Weöres Szabolcs ambivalens érzésekről számolt be a hétvégi rajthoz közeledve. Mint mondta, mindig dolgozik benne az adrenalin és ott van benne az izgalom is, amikor egyedül áll a kormánynál.

„Nem egyszerű hátra hagyni mindazokat, akik keményen dolgozva segítettek, és egyedül maradni a kormánynál. A verseny első két napja mindig nehéz, de azután az ember rááll a +szóló módra" és az már kellemes” – mondta a magyar vitorlázó.

Beszélt arról is, hogy hajója, a New Europe nem tartozik a legmodernebbek közé, emiatt a sebességet illetően vannak korlátai, ugyanakkor igyekszik majd jól navigálni és maximálisan kihasználni, amire a vitorlás képes. Hozzátette, boldog lesz, ha ezt sikerül megvalósítania, célba ér, egyúttal pedig reményét fejezte ki, hogy más hasonló kategóriájú hajó is ott lesz majd a befutónál.

Felidézte: már az siker, hogy teljesítette a feltételeket és elindulhat a Vendée Globe-on, amit élete álmának nevezett.

„Sok tapasztalattal rendelkezem a vitorlázás területén, de más osztályokban. Mindig is azt mondtam magamnak, hogy ez az a verseny, amelyben az összes ismeretemet hasznosíthatom, egyben pedig még sokat tanulhatok is. Ez a legnagyobb kihívás és egyben a legösszetettebb is” – szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy mit tanácsolt neki Fa Nándor, aki már kétszer teljesítette a Vendée Globe-ot, idézte barátját és segítőjét: „légy bátor és vigyázz magadra!”