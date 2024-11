WDF-darts-vb: Kovács Patrik szoros mérkőzésen esett ki az első körben

Nem sokat lehetett tudni a svéd Björn Lejonról, Kovács Patrik első körös lakeside-i ellenfeléről előzetesen. Az első nemzetközi tornagyőzelmét tavaly megszerző Lejon idén további kettőt tett hozzá serlegeihez, és először kvalifikált a WDF-világbajnokságra, míg 28 éves honfitársunk eddig kilenc tornagyőzelmet számlál, és tavaly után második lakeside-i viadalára jutott ki.

Ám a kevés infó önmagában még nem árult el mindent Lejon képességeiről – az a színpadon kiderült, egyértelműen erős játékost kapott Kovács ellenfélül az első fordulóban. Az első játszmában egyik játékosnak sem akadtak problémái a tömeggel, bár Lejon egy 180-nal is kirukkolt, és három 140-e éppen eggyel több volt, mint Kovács kettője. Kettő egyes svéd vezetésig mindkét játékos hozta a kezdését, ám a magyar dartsos ekkor kissé megakadt kiszállózásában, Lejon ezt kihasználva kritikus pillanatban brékelt, és dupla 5-re végül nem hibázott.

A folytatásban Kovács is előhúzott a cilinderből egy 180-at, ám továbbra is sok nyilat tüzelt a duplák mellé, svéd ellenfele azonban kezdetben nem tudta ezt megbosszulni – 1–0-nál fontos bréklehetősége volt Kovácsnak, ennek kihasználása esetén szorosabb is lehetett volna a találkozó, de hat nyíl is elment sikertelenül a dupla 10-re, Lejon hozta a kezdését, innentől pedig nehezebbé vált a magyar versenyző helyzete. Ugyan a következő legben Kovács majdnem megoldott egy bravúros 126-os kiszállót, végül 3-at hagyott magának, amit a következő körben oldott meg. A svéd játékos viszont továbbra is magabiztos maradt első pályáról, és a második szett utolsó legje is Lejon javára döntött, hátsó pályáról – Kovács magas pontszámon maradt, míg Lejon szépen lejött 72-re, és a 16-os mezőre hajigálva ki is szállt a következő lehetőségnél.