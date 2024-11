Sport Forum Hungary: A párizsi olimpia magyar szempontból sikeres volt – Fábián László

Párizs után, Los Angeles előtt – A sport jövője a párizsi olimpia után címmel tartott előadást a Puskás Arénában zajló Sport Forum Hungary rendezvényen, az immár legnagyobb hazai sportkonferencián Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára, aki hangsúlyozta: „Magyar szempontból a párizsi olimpia sikeres volt. Száznyolcvan magyar sportoló kvalifikált, az elmúlt húsz évben ez volt a legnépesebb magyar olimpiai csapat.”

A főtitkár arról is beszélt: 206 ország vett részt a játékokon, a nagy sportnemzetek is hatalmas forrásokat mozgattak meg a minél jobb szereplés érdekében, egyre szorosabb és élesebb a verseny a nemzetek között. „Noha az olimpiák örökös éremtáblázatán Magyarország a kilencedik helyen áll, az első húszba kerülést tűztük ki célként, amit Párizsban a tizennegyedik hellyel el is értünk. De ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne tovább fejlődni, Los Angelesben négy év múlva talán ennél is előkelőbb helyen végezhetünk” – fogalmazott.