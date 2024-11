Olimpia 2036: India szándéknyilatkozatot küldött a NOB-nak

Az indiaiak még nem jelöltek meg kandidáló várost, de a nyugati Gudzsarát államban található, közel kilencmillió lakosú Ahmedábádot a lehetséges helyszínek között emlegették.

A tizenkét év múlva esedékes nyári olimpia házigazdai szerepe iránt többen is érdeklődnek. India mellett már kinyilvánította szándékát többek között Lengyelország, a chilei Santiago, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.