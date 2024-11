Döntött a Kúria, lehet budapesti népszavazás az olimpiáról

Az FVB szeptemberben elutasította azt a kezdeményezést, hogy a fővárosban népszavazás legyen a budapesti olimpia rendezéséről. A Fővárosi Választási Bizottság döntését azzal indokolta, hogy nem tud pályázatot benyújtani a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felé egy potenciális budapesti olimpia rendezéséről, mert az sokkal összetettebb folyamat.

A Kúria keddi határozatában megváltoztatta az FVB döntését és hitelesítette azt a kezdeményezést, hogy népszavazás legyen a fővárosban egy budapesti olimpia rendezéséről, a döntés alapján pedig a végzést közzé kell tenni a Magyar Közlönyben.

A fővárosi szintű helyi népszavazásra hitelesített kérdés így szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 2036. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére?”

A budapesti olimpiarendezés szeptemberben, a párizsi játékok után került ismét előtérbe, miután Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Nemzeti Sportnak adott interjújában úgy fogalmazott: „Az aranykapu ki van nyitva, csak át kéne bújni rajta. Már most is itt volt, már elhozhattuk volna a mostanit is, de a 36-osat, ha akarjuk, el tudjuk hozni. Nem hiszem, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által meghirdetett elveknek bármely más helyszín jobban megfelelne, mint Budapest, illetve Magyarország.”

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) október végén közös tájékozódásra és döntés-előkészítő együttműködésre kérte fel a fővárosi önkormányzatot.

A MOB elnöke, Gyulay Zsolt kiemelte, a párizsi játékok tapasztalatai alapján nem lenne szükség rendkívül költséges építkezésekre egy esetleges rendezés esetén.

„Nagyon fontos, hogy ez egy »No Build Games« legyen, ne építsünk ezért stadionokat, ne építsünk drága infrastruktúrát. A dolog meg van fordítva: miért jó ez az országnak, miért jó ez a városnak? Ha »No Build Games«-ről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy a meglévő sportinfrastruktúrát használjuk. Ez természetesen kiterjedhet az országra, vagy akár az országhatáron kívülre is” – fogalmazott akkor Gyulay Zsolt, míg Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a fővárosi önkormányzat egy olyan budapesti olimpiai koncepciót tart megfontolhatónak, amely nem jelent új, öncélú sportberuházásokat, de történelmi léptékű városfejlesztéssel számol. A főpolgármester arról beszélt: csak olyan típusú olimpia kapcsán merülhet fel Budapest neve, amelynek többségi társadalmi támogatottsága van, és amelyhez egy „történelmi lehetőségű” városfejlesztés kapcsolódik. Kiemelte: a felhívásra nem lehet nemet mondani, ezt a lehetőséget érdemben meg kell vizsgálnia a fővárosnak anélkül, hogy az bármilyen elkötelezettséget, nyílt állásfoglalást jelentene egy olimpia megrendezése kapcsán.