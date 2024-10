III. Gewiss Gála: sport és szórakozás Debrecen szívében

A Gewiss Training SE által szervezett gála nem csupán hazai versenyzőket vonultat fel, a profi és amatőr kategóriában a nemzetközi mezőny is képviselteti magát. Francia, román és szerb harcosok mellett a hazai sportolók is ringbe lépnek, a Gewiss Training színeiben Ferenczi Kinga, Papp Krisztián, Kertész Sándor és Orosz Gyula is.

A III. Gewiss Gála különlegessége az előző két eseményhez képest a megnövelt mérkőzésszám. Az eseményen K1-, kick-box- és Muay Thai-szabályrendszerben vívott küzdelmek várják a közönséget. A színvonalat a látványos fény- és hangtechnikai megoldások, valamint a vizuális élmények emelik új szintre.

Az érdeklődőknek online stream lehetőség is biztosított, így azok sem maradnak le az eseményről, akik nem tudnak személyesen jelen lenni. A jegyvásárlók ínycsiklandó ételek és italok közül is választhatnak.