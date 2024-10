Gémesi Csanád: Megyünk tovább!

Kósa Miklós Kedden ülésezett a Magyar Vívószövetség elnöksége, és a szakmai testület javaslata alapján két plusz két esztendőre kijelölte a válogatott edzőit (a kadétkorosztálytól a felnőttekig).

Van, ahol semmi sem változott: a férfi párbajtőrcsapat Párizsban az arany­éremig menetelt, hogy mesterük, Dancsházy-Nagy Tamás érdemes a folytatásra, nem volt kérdés – mindezt mások is így gondolták, hiszen az edző egyedül pályázott a posztra. Női párbajtőrben nem volt borítékolható a váltás, de megtörtént: a jövőben Csobó Dominik irányítja az együttest.

Az viszont biztos volt, hogy a kardozóknál változás jön, hiszen Decsi András lemondott az olimpia előtt nem sokkal, míg Gárdos Gábor hetekkel ezelőtt jelezte, nem pályázik. Előbbit Kósa Miklós, a nemrég a világ legjobb kardbírójának választott szakember követi, utóbbit pedig – a többek között Pusztai Liza felkészülését is irányító – Ravasz Etele váltja.

A férfi tőrözőket továbbra is Szirmai Benedek vezeti, míg a hölgyekhez visszatért Marco Goncalves.