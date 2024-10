Asztalitenisz Eb: egyesben hét magyar a főtáblán

Nem vállalt nagy kockázatot Harczi Zsolt szakmai igazgató azzal a kijelentésével, hogy a mieink számára a szerda lesz a vízválasztó az Európa-bajnokságon, ugyanis a torna második napjának végére dőlt el, hogy a selejtezőből rajtolók közül kik kvalifikálnak a legjobbak közé, azaz a főtáblára. Kedd este még úgy állt a helyzet, hogy erre az András Csaba, Hartbrich Leonie vegyes párost leszámítva minden magyar résztvevőnek megvolt az esélye, s a szerdai folytatás sem alakult rosszul. A nőknél ugyan Hartbrich számára rendkívül peches lett a csoportkör vége – az első három helyen holtverseny alakult ki, s ebből játszmaaránnyal sajnos ő jött ki legrosszabbul – a férfiaknál viszont Lakatos Tamás és Ecseki Nándor az első, András Csaba, Majoros Bence, Lei Balázs és Szudi Ádám pedig a második helyen lépett tovább, s szerzett ezzel jogot, hogy a főtábláért zajló rájátszásban asztalhoz álljon. Közülük az esti programban talán András kapta a legnehezebb ellenfelet, mert bár a 41 éves portugál Joao Monteiro már túl van pályafutása csúcsán, még mindig top 100-as asztaliteniszező, fénykorában pedig top 30-as is volt.

„Jobb lett volna könnyebb sorsolást kapni, de így alakult, ezt kell megoldani – mondta válogatottunk 21 éves reménysége, miközben a találkozóra készült. – Korábban még sosem játszottunk egymással, edzésen sem ütöttünk, szóval mindkettőnk számára újdonság lesz a másik.”

Nos, az ugrás az ismeretlenbe Monteirónak sikerült jobban, a rutinos portugálnak négy szett kellett a sikerhez. Jó hír viszont, hogy a folytatásban Majoros, Lakatos, Ecseki, Lei és Szudi is győzött, s mivel rajtuk kívül Bálint Bernadett egyesben már kedden, Hartbrich Leonie-val párosban pedig szerdán ugyancsak kvalifikált a főtáblára, összességében kifejezetten jó a mérleg. Pedig még nem is esett szó a selejtező nélkül a főtáblára sorolt Póta Georgináról, az Ecseki Nándor, Szudi Ádám és a Lei Balázs, Samuel Árpás magyar, szlovák férfipárosról, valamint Póta, Sarah De Nutte magyar, luxemburgi női duóról. Az Ecseki, Bálint vegyes párost is ide sorolhatnánk, de Ecsekiék már szerda délután asztalhoz álltak, s a főtábla első körében négy játszmában kikaptak az esélyesebbnek számító svéd Mattias Falck, Linda Bergström egységtől, így nem jutottak be a nyolcaddöntőbe.

„Ha kicsivel több önbizalmam van lehet, hogy jobban alakul a vegyes páros. Első főtáblás meccsünkhöz képest így sem volt rossz, bár kicsit haragszom magamra, mert úgy érzem, sokat rontottam. Annak viszont örülök, hogy női párosban Hartbrich Leonie-val sikerült feljutni a főtáblára, s ugyan sok függ a sorsolástól, bízom benne, hogy párosban és egyesben is lesznek további győzelmeim.” BÁLINT Bernadett

81. kiemelt „Nehéz mérkőzést vívtam román ellenfelemmel a főtáblára jutásért. Soha nem játszottunk egymás elleni, de jó játékos, nagyon örülök a győzelemnek. Az elmúlt egy hónapban beteg is voltam, a felkészülésem emiatt nem volt zökkenőmentes, de szeretném a lehetőségekhez képest a maximumot kihozni ebből az Európa-bajnokságból.” MAJOROS Bence

62. kiemelt vélemények

ASZTALITENISZ

38. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LINZ

Férfiak. Egyes. Selejtező

22. csoport: Lakatos Tamás–Maskalonoks (lett) 3:2 (–10, 6, 9, –9, 6)

26. csoport: Ecseki Nándor–Lehtlaan (észt) 3:0 (6, 7, 6)

27. csoport: Lei Balázs–Mammadov (azeri) 3:0 (6, 2, 3)

30. csoport: Majoros Bence–Zeimys (litván) 3:0 (5, 5, 10)

A főtáblára jutásért

Monteiro (portugál)–András Csaba 3:1 (–8, 5, 10, 5)

Majoros–Movileanu (román) 3:0 (7, 10, 4)

Lei–Árpás (szlovákiai) 3:1 (4, 8, –13, 4)

Lakatos–Shushan (izraeli) 3:0 (2, 8, 11)

Szudi Ádám–Oyebode (olasz) 3:2 (9, –9, 5, –9, 5)

Ecseki–Benko (horvát) 3:0 (8, 8, 9)

Nők. Egyes. Selejtező

15. csoport: Hartbrich–Kalvatn (norvég) 3:1 (–9, 9, 10, 10)

Páros. Selejtező. 2. forduló: Bálint, Hartbrich–Donner, Girlea (finn) 3:0 (8, 10, 6)

Vegyes páros. A 16 közé jutásért: Falck, Bergström (svéd)–Ecseki, Bálint 3:1 (9, –9, 8, 5)