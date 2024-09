Sakkolimpia: Polgár Zsuzsát meglepte a kitüntetés

„Sok a politika a sakk világában, ezért nem tudtam, hogy megkaphatom a díjat. De nagy büszkeséggel tölt el, az pedig különösen, hogy a családból Judit húgomat is díjazták” – fogalmazott az MTI-nek az Egyesült Államokban élő Polgár Zsuzsa, aki a zsűri elnökeként tevékenykedik a budapesti sakkolimpián.

A magyar színekben kétszeres sakkolimpiai bajnok hangsúlyozta, a díjat nem a női játékosok felkészítéséért kapta, hanem nőként tartották a legjobb edzőnek, mivel többnyire férfi tanítványai voltak.

„A legtöbbre Wesley So vitte, aki most éppen az amerikai csapat második táblásaként a magyarokkal játszik. De a remekül szereplő vietnámi együttes éltáblás játékosát, Le Quang Liemet vagy éppen az amerikaiak most nem játszó ötödik emberét, Ray Robsont is felkészítettem, ahogy sok Amerikában tanuló magyart, így Gledura Benjámint vagy a B-csapat nagyobb részét, Antal Gergelyt, Papp Gábort és Prohászka Pétert – mondta az 55 éves nagymester, aki elárulta, több mint harminc tanítványa szerepel a BOK-csarnokban zajló sakkolimpián. – Gledura Benjámin remek szereplésében, remélem, kicsit az én részem is benne van, de persze előttem és utánam is több nagymester sok munkát tett bele. Az amerikai–magyar párharc számomra mindig érdekes, de azért ilyenkor kicsit mindig hazahúz a szívem”.

A nyolc forduló után hét győzelemmel és a százszázalékosan éllovas indiaiaktól elszenvedett egyetlen vereséggel harmadik helyen álló magyar férfiválogatott legfiatalabb tagja immár két ízben hozta a csapatgyőzelmet, miután a másik három táblán döntetlennel zárult a küzdelem, azaz Gledurának elévülhetetlen érdemei vannak a jelenlegi kiemelkedő hazai szereplésben.

A magyar együttes eddigi teljesítményét jónak nevezte, de hozzátette, mindig az utolsó két-három forduló a döntő, akkor dőlnek el a dobogós helyezések. Mint fogalmazott, India első helye egyáltalán nem lepte meg, mert nagyon erős csapata van, talán a legerősebb, az a dominancia viszont igen, ami jellemzi a teljesítményét, ugyanis eddig a 32 partiból egyet sem vesztett el.

A sakkozás legendás alakja kifejtette, számára nehezebb volt a játékos-pályafutása, mert sokkal több kihívással kellett szembenéznie. Példaként említette, hogy bevonták az útlevelét vagy éppen nem engedték férfiakkal versenyezni. Polgár Zsuzsa hozzátette, számára könnyebb edzőnek lenni, ami részben annak köszönhető, hogy a húgait, a később vele egy csapatban olimpiai bajnok Zsófiát és a valaha volt legjobb női játékosnak választott Juditot edzve nőtt fel.

„Sose gondoltam volna, hogy egyszer Magyarország lesz a sakkolimpia házigazdája. Sógoromnak, Judit férjének volt ez a nagy álma, nem hittem volna, hogy sikerül megvalósítani. Olyan reklámot ad Magyarországnak a rendezés, ami megéri. A játékosok egy életen keresztül fognak erről mesélni. A külföldiektől főként pozitív visszajelzést hallok, mert a feltételek jók, a város gyönyörű és szeretik a magyar konyhát” – mondta Polgár Zsuzsa.

Polgár Zsuzsa négyszeres világbajnok, 15 éves korában vált a legmagasabban rangsorolt női sakkozóvá, majd 1991-ben ő volt a harmadik nő, aki elnyerte a FIDE-től a nagymesteri címet. Összesen 11 érmet nyert sakkolimpiákon. Edzőként, szakíróként és a sakk népszerűsítőjeként számos fiataloknak szervezett sakktornát szponzorál, egyben a Susan Polgar Institute for Chess Excellence (SPICE) vezetője is az Egyesült Államok Missouri államában működő Webster Universityn. 2008 és 2018 között a FIDE női sakkért felelős bizottságának vezetője volt.

Az 1924-ben alapított FIDE centenáriumának tiszteletére rendezett díjátadón a zsűri egyöntetű döntése alapján Polgár Judit lett a legjobb női játékos, míg a férfiaknál a jelenleg is világranglista-vezető Magnus Carlsen, aki beszédében úgy vélte, az orosz Garri Kaszparovot illette volna ez az elismerés.